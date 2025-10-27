«كشف أسرار الإبداع».. كتاب عن ابتكار الألعاب

يسلط كتاب «كشف أسرار الإبداع.. عن الأصالة في تطوير الألعاب»، الصادر عن مركز أبوظبي للغة العربية وهو من تأليف مطور الألعاب فوزي مسمار، وترجمه إلى العربية محمد فتحي خضر، الضوء على علم النفس وعلم الأعصاب والفلسفة بهدف تقديم نهج عملي ونظري للإبداع.

ويشير الكتاب إلى أن العملية الإبداعية ليست مجرد سلسلة منهجية من الخطوات، بل هي عملية دينامية تلتقي فيها المعرفة والخبرة والحدس والملاحظة والخيال بطرائق فريدة تماماً لدى كل شخص.

يبدأ الكتاب بتعريف الإبداع، ثم يستكشف أهم مفاهيمه؛ مثل الأصالة والقيمة والرجاحة الإبداعية، ثم يمزج في فصوله بين النظرية والتطبيق، ويغطي موضوعات مثل: الابتكار، والعملية الإبداعية، والتأليف، والتعاون، والرؤية الإبداعية. والكتاب ذو أهمية كبيرة للمهتمين بتصميم الألعاب، والمحترفين العاملين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد عن العملية الإبداعية بصفة عامة.

يذكر أن فوزي مسمار حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الجامعة الأردنية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دورهام في المملكة المتحدة، وهو مدير إبداعي حائز على جوائز، ومصمم ألعاب، وقائد، ومؤلف، ومتحدث عام.

عمل فوزي مسمار في صناعة الألعاب لأكثر من عقدين من الزمن في مسيرة مهنية امتدت عبر الشرق الأوسط، ونيوزيلندا، واليابان، وأوروبا، شارك خلالها في تصميم أكثر من 20 لعبة، وشغل مناصب إدارية وقيادية في شركات مختلفة حول العالم، وهو متحدث دائم في العديد من مؤتمرات الألعاب العالمية، ويلقي أيضاً محاضرات في مدارس تصميم الألعاب وتطويرها؛ مثل: جامعة لندن للفنون الجميلة، ومدرسة أوكلاند للتصميم الإعلامي، وغيرها الكثير.

أما محمد فتحي خضر فقد ترجم خلال حياته المهنية وراجع عشرات الكتب من الإنجليزية إلى العربية في مجالات متعددة أبرزها الثقافة العلمية والتاريخ والاقتصاد والسياسة؛ وذلك بالتعاون مع كبرى المؤسسات ودور النشر العربية، وقد فاز بجائزة المركز القومي للترجمة في دورتها الرابعة لعام 2016 عن ترجمة كتاب «البدايات: 14 مليار عام من تطور الكون»، كما وصل كتاب «الكون الأنيق» من ترجمته إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للترجمة في دورتها الحادية عشرة 2017 - 2018.