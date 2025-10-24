ندوة موسعة تناقش التبادل الثقافي بين الإمارات واليابان

نظمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ندوة حوارية بعنوان «التبادل في العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان»، احتفاءً بمرور أكثر من خمسين عاماً على علاقات الصداقة والروابط الدبلوماسية التي تجمع البلدين.

شارك في الندوة نخبة من كبار الشخصيات والدبلوماسيين من بينهم: شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش المتحدثون القيم الثقافية المشتركة والتجارب المتبادلة التي أسهمت في ترسيخ العلاقات الإماراتية - اليابانية على مدى العقود الخمسة الماضية.

وأكد نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، «أهمية الدبلوماسية الثقافية بوصفها أحد أشكال القوة الناعمة التي تسهم في بناء جسور التواصل وتعزز من التفاهم المتبادل بين الشعوب».

وأضاف: «على مدى أكثر من خمسين عاماً، بنت دولة الإمارات واليابان شراكة راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والطموحات المشتركة، وسيُرسم مستقبل هذه الشراكة من خلال ما نستثمره اليوم في الحوار والتعليم والتبادل الثقافي».

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «ضمن مبادرة رواق الفكر في عامها الخامس عشر، تنعقد الندوة الحوارية بعنوان «التبادل في العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان» تجسيداً لعمق الروابط بين البلدين الصديقين لأكثر من خمسين عاماً من التعاون والتفاهم والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وترجمةً لجهود مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون للاستثمار معرفياً في الأجيال».

وسلّطت الندوة الضوء على القيم المشتركة بين البلدين الصديقين والمتمثلة في التناغم والسلام والابتكار، والتي تشكّل ركيزة للعلاقات الثنائية وللرؤية المشتركة نحو المستقبل، كما أكدت الندوة أهمية التبادل الثقافي والتعليم والتعاون بين الجانبين.