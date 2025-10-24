«منتدى الجوائز العربية» يكرّم مركز أبوظبي للغة العربية

كرّم «منتدى الجوائز العربية»، في دورته الخامسة، والذي استضافته «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤخراً في دبي، مركز أبوظبي للغة العربية، تقديراً لجهوده الثقافية الرائدة، ودوره في تنظيم ورعاية جائزة الشيخ زايد للكتاب، إحدى أبرز الجوائز الأدبية والثقافية على المستويين العربي والدولي.

وتسلم الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، درع «منتدى الجوائز العربية»، الذي حمل توقيع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الرئيس الفخري للمنتدى، تقديراً لدور المركز في دعم اللغة العربية، وتكريم المبدعين، وتعزيز التميز الثقافي، وتنظيم المؤتمرات والندوات ذات الصلة باللغة العربية، إلى جانب أنشطته واهتماماته التي تحمل أبعاداً ثقافية متعددة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: «نفخر بهذا التكريم الذي جاء تقديراً لما يبذله المركز من جهود ثقافية نوعية، واهتمام بالغ بتكريم المبدعين والمفكرين من خلال جائزة الشيخ زايد للكتاب التي تحمل قيمة ثقافية ومعنوية كبيرة، كونها اقترنت باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائد الاستثنائي، الذي أسهم برؤاه في ترسيخ جهود التنمية، وبناء الدولة والإنسان، ونعتز بأن الجائزة حققت حضوراً كبيراً، ورسخت مكانتها بين أبرز الجوائز الأدبية في العالم».

وأضاف: «يؤكد هذا التكريم أن الثقافة والإبداع هما جوهر النهضة العربية، كما يدفعنا لمواصلة الجهود من أجل النهوض بمكانة اللغة العربية، وتعزيز حضورها، وترسيخ مكانة دولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي التي جعلت الثقافة، واللغة العربية، محوراً أساسياً في مشروعها الحضاري».