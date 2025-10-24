تعاون بين «جمعة الماجد» و«مكتبة الأدب الروسية»

وقع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي اتفاقية تعاون ثقافي مع مكتبة الأدب الأجنبي الروسية في العاصمة موسكو، أول من أمس، وذلك على هامش المؤتمر الدولي التاسع «حفظ الكتب النادرة»، الذي تنظمه مكتبة الأدب الأجنبي الروسية خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

مثل المركز في مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، فيما مثلت مكتبة الأدب الأجنبي الروسية الدكتورة زاخارينكو، المدير العام للمكتبة.

وبموجب الاتفاقية سيتم تبادل المعارف المتخصصة وأفضل الممارسات المتعلقة بحفظ الوثائق وترميمها، إلى جانب إجراء بحوث مشتركة في مجال الحفظ، واستحداث أساليب ترميم مبتكرة، وتطوير واختبار تقنيات جديدة. كما تنص الاتفاقية على تنفيذ برامج تطوير مهني مشتركة، وتنظيم مؤتمرات ومعارض وفعاليات تعليمية حول حفظ التراث الثقافي وترميمه.