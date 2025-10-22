متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي يفتح أبوابه 22 نوفمبر

ويقام المتحف على مساحة 35 ألف متر مربع، ليكون معلماً ثقافياً بارزاً يروي قصة الحياة على الأرض من منظور عربي، وإضافة إلى المشهد الثقافي المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأخذ المتحف زواره في رحلة عبر 13.8 مليار سنة من التاريخ الطبيعي، من نشأة الكون والمجموعة الشمسية إلى تطور الحياة على الأرض وصعود الديناصورات وانقراضها، وصولاً إلى التنوع البيولوجي المذهل لكوكبنا.
ومن أبرز معروضات المتحف ثلاثة مسافرين من أعماق الزمن: الأول هو التيرانوصور رِكس الجبّار، الذي عاش قبل 67 مليون عام حين كان سيد الأرض بلا منازع، والثاني نيزك مورتشيسون، مسافر كوني شهد ولادة كوكبنا، ويضم حبيبات يعود عمرها إلى 7 مليارات سنة، أما الثالث فهو أضخم كائن عرف على وجه الأرض؛ الحوت الأزرق، ويتجسد في المتحف بأنثى يبلغ طولها 25 متراً.
ويقدم المتحف وصولاً غير مسبوق إلى قصة الحياة على كوكب الأرض، تُروى للمرة الأولى بعيون عربية».