بدور القاسمي: القراءة تعزز شفاء الروح والعقل وقدرات التواصل

زارت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة «كلمات»، مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، وتجولت فيه للتعرف إلى جهوده الرائدة في تطوير علاجات متطورة للأمراض النادرة لدى الأطفال.

وتزامناً مع الزيارة، قدمت مؤسسة كلمات مكتبة متنقلة للأطفال إلى مستشفى جريت أورموند ستريت ضمن مبادرة «تَبَنَّ مكتبة» التي أطلقتها المؤسسة.

وتهدف المكتبة التي تضم 100 كتاب باللغتين العربية والانجليزية، إلى تنمية الإبداع وحب الاستطلاع لدى الأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى ونقلهم إلى عالم من الخيال والأحلام بعيداً عن واقعهم، لضمان راحتهم وإسعادهم.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «نؤمن بقدرة القصص على تحقيق الشفاء وتعزيز التواصل. وتسعى المؤسسة من خلال مبادرة «تَبَنَّ مكتبة» إلى منح الأطفال الأمل حين يكونون بأمس الحاجة إليه.

فبينما يركز المستشفى على شفاء الجسد، تساعد القصص على شفاء الروح والعقل، ونأمل أن تمنح هذه الكتب لحظات هدوء وبهجة خلال الفترات الصعبة التي يمر بها الطفل».

وكان في استقبال وفد «مؤسسة كلمات» الدكتور ماثيو شو الرئيس التنفيذي للمستشفى والبروفيسورة كلير بوث أستاذة العلاج الجيني ومناعة الأطفال واستشارية أمراض مناعة للأطفال في المستشفى.

وحضر الزيارة أيضاً الشيخ خالد بن سعود القاسمي، نائب رئيس بعثة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن.