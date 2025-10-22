وفد بحريني يطلع على برامج ونشاطات مركز جمعة الماجد في دبي

زار وفد من مملكة البحرين برئاسة معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، وضم الوفد عبدالرحمن هادي الشمري، وأحمد محمد عباد، ونجلاء علي الدوسري، وكان في استقبالهم الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، وأنور الظاهري، مسؤول العلاقات العامة والإعلام، إذ هدفت الزيارة إلى الاطلاع على أنشطة المركز والتعرف إلى دوره في نشر الثقافة وحفظ التراث.

وأشاد معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، خلال اللقاء، بالدور البارز الذي يقوم به المركز في حفظ التراث الإنساني، مقدماً للمركز هدية رمزية هي عبارة عن أختام دلمونية، والتي تعد من أبرز المعالم الأثرية المعبرة عن حضارة دلمون القديمة التي ازدهرت في مملكة البحرين خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، عن شكره وتقديره لمعاليه على زيارته وعلى الإهداء الثمين، ناقلاً له تحيات معالي جمعة الماجد، رئيس المركز.

وبعد ذلك قام الوفد بجولة في أقسام المركز، استهلها بزيارة معرض مسيرة العطاء، كما زار قسم المكتبات الخاصة، حيث اطلع الوفد على مقتنيات عدد من مكتبات العلماء والأدباء والمثقفين العرب. وفي ختام الزيارة، شكر معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن شكره وتقديره للقائمين على المركز مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلونها في حفظ التراث الإنساني وصونه.