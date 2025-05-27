100 كاتب إماراتي يوقّعون اليوم إصداراتهم الجديدة في «العويس»

تنطلق اليوم في مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات حفل توقيع 100 كتاب إماراتي، بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي، حيث يوقع 100 كاتب إماراتي كتبهم التي صدرت مؤخراً وسط اهتمام نوعي من مؤسسة العويس الثقافية بالكتاب المحليين، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2025).

تبدأ فعاليات الحفل في تمام الساعة السابعة بقاعة المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي، وقد وجهت المؤسسة الدعوة إلى 100 كاتب إماراتي من أجيال مختلفة لتوقيع إصداراتهم، ومن أبرز الأسماء المشاركة في حفل التوقيع: ظاعن شاهين، لطيفة الحاج، عائشة سلطان، د. علي عبيد الهاملي، صالحة عبيد حسن، كريم معتوق، محمد سعيد الظنحاني، د. سعاد زايد العريمي، منى النقبي، مريم محمد، علي مطر المزروعي، حسن السويدي، سعيد محمد الشارد، خالد الراشد، أسماء الزرعوني، مريم الغفلي، شيخة الجابري، جمعة الليم، أماني المطروشي، ليلى اليماحي، مريم الزرعوني، عبدالله علي الشامسي، سرور خليفة الكعبي، محمد الجوكر، ملاك المرزوقي، مريم راشد الكتبي، طالب غلوم طالب، فاطمة الجسمي، مريم حسن آل علي، مسعود اليماحي، خالد بن جميع الهنداسي، نهلة الشامسي، ريم الغافري، أروى بنت أحمد، سهام المسباحي، د. سعاد راشد المرزوقي، ماجد الحداد، نورة الخوري، مريم راشد الزعابي، علي العبدان، د. عائشة علي الغيص الزعابي، هجـون الزيودي، خالد البدور، إيمان اليوسف، هزاع أبو الريش، مريم النقبي، ميثاء الخياط، حصة عيسى السويدي، أنفال محمد السعدي، د. عمر العامري، د. طلال الجنيبي، أحمد طاهر، محمد الحبسي، دانه راشد الشحي، نوف سليمان الحضرمي، د. موزة الجلاف، عزة الكعبي، شيخة الحمادي، سالم الحنطوبي، لبنى محمد، أحمد عبيد البح، مبارك الحمادي، خالد الجلاف، نجلاء الشامسي، ناصر الظاهري، فهد علي المعمري، هبة السمت، موزة خميس الكندي، كرم مبارك، محمد تقي، د. ناصر الجنيبي، خولة السويدي، عبيد إبراهيم بوملحه، نجوم الغانم، أسماء وليد النقبي، د. فاطمة عيسى القحطاني، باسمة يونس، عائشة الشحي، ميرا بنت مترف الشامسي، أسماء الهاملي، عائشة عبيد غابش، عمر الحمادي، عتيق خلفان الكعبي، أسماء غيث العبيدلي، فاطمة سلطان المزروعي، منصور عبدالرحمن السركال، سلامة سالم هويدن، مريم المر بن حريز الفلاسي، د. محمد راشد مخلوف النقبي، رشا الزعابي، العنود خميس، ملاك الزيودي، المستشار عبدالله التميمي، عبدالله مسعود، سمية المرزوقي، د. راشد محمد المزروعي، حور الدبي، جمال حسن الزيودي، الميرة المنصوري، صياد حسن الأحبابي، فاطمة أنور عبدالله، هند الخالدي، الريم فيصل آل علي.

وتأتي مبادرة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دعوة كُتاب الإمارات إلى هذا الحدث تقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل وخارج الدولة.



يذكر أن هذا التقدير للكاتب الإماراتي للاحتفاء بيومه جاء بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إذ يوافق هذا التاريخ (26 مايو) تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في 1984، وذلك تقديراً لجهود الكاتب الفكرية والإنسانية ولدوره الرائد في الأدب والتنمية المجتمعية، وترسيخ حب الثقافة في أذهان أبنائه، وإعلاء مكانته، ويعد هذا اليوم مناسبة عزيزة على قلب كل كاتب إماراتي يعتز بالكلمة ويوليها اهتمامه.