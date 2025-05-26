«الشارقة للفنون» تفتح باب التقديم لثلاث دعوات مفتوحة في السينما والرسوم المصورة

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب التقديم لثلاث دعوات مفتوحة ضمن برامجها السنوية في مجالات السينما، والنشر، وقصص الرسوم المصورة، وذلك بهدف دعم الفنانين والممارسين الثقافيين من المنطقة والعالم، وتمكينهم من تقديم إبداعاتهم المعاصرة وتعزيز الإنتاج الفني.

ودعت المؤسسة صنّاع الأفلام من داخل الدولة وخارجها إلى التقدّم للمشاركة في النسخة الثامنة من منحة إنتاج الأفلام القصيرة، ضمن فعاليات منصة الشارقة للأفلام، المهرجان السنوي الذي يحتفي بالسينما المستقلة وتهدف المنحة إلى دعم إنتاج أفلام قصيرة تستكشف آفاق السينما المعاصرة، على أن يُعرض الفيلم الفائز لأول مرة ضمن إحدى دورات المنصة المقبلة.

وتتيح المنحة لجميع صنّاع الأفلام المستقلين، من مختلف الأعمار والجنسيات، التقدم بأعمال لا تتجاوز مدتها خمسين دقيقة، شاملة المقدمة، مع تقديم فيديو تعريفي مدته ثلاث دقائق يوضح الرؤية الفنية للفيلم المقترح من حيث النوع، والثيمة، والبنية العامة، والحبكة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة 120,000 درهم إماراتي (نحو 30,000 دولار أمريكي)، تُوزع على الفائزين وفقاً لعددهم واحتياجاتهم الإنتاجية، ويستمر التقديم حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات من يوم 19 يونيو القادم.

وفي مجال النشر، دعت المؤسسة الباحثين والمترجمين والكتّاب والمحررين، والناشرين المستقلين، والمجموعات والمؤسسات غير الربحية، إلى تقديم مقترحاتهم للحصول على منحة النشر، التي تقدم دعماً إجمالياً بقيمة 30,000 دولار أمريكي لعدة فائزين، ويشترط في المشاريع المقترحة أن تتمتع بجودة فكرية وبصرية ومادية عالية، وتتبنى مقاربات نقدية وتجريبية في مجالات الفن والنشر.

وتركز المنحة على دعم العاملين الثقافيين من الفئات غير الممثلة على نطاق واسع، سواء من المقيمين أو المرتبطين جغرافياً أو بحثياً بمناطق جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، أو منطقة الكاريبي، أو المحيط الهادئ، أو الأمريكتين، أو دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو منطقة البلقان، إضافة إلى الشتات في السياقات الغربية. ويستمر التقديم للمنحة حتى 17 أغسطس القادم.

أما الدعوة الثالثة فتتعلق بالإصدار السابع من كتاب القصص المصورة «كورنيش»، الذي يضم أعمال رسامين وفناني الكوميكس من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بانفتاحه على مقاربات فنية متنوعة تشمل الخيال العلمي، والميثولوجيا، والتاريخ الفني، والتجارب الشخصية.

ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المشاركات وتعزيز التبادل الإبداعي، حيث يُدعى الفنانون المختارون إلى ملتقى يستمر ثلاثة أيام لتبادل الأفكار والرؤى، تليه مرحلة إعداد ونشر الإصدار الجديد، وتستمر فترة التقديم حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الإمارات من يوم 30 يونيو القادم.