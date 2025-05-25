مكتبة الإمارات .. منصة وطنية تحتفي بإبداع الكتاب وتوثق الذاكرة الثقافية الإماراتية

في يوم الكاتب الإماراتي الذي يوافق 26 مايو من كل عام، تبرز "مكتبة الإمارات" بوصفها أيقونة ثقافية تحتضن الإبداع المحلي داخل مكتبة محمد بن راشد، وتُجسد التزام المؤسسة بدعم الكتّاب الإماراتيين وتسليط الضوء على إسهاماتهم الأدبية والفكرية.

وتعد المكتبة منصة حيوية للمعرفة، إذ يتردد عليها يوميا عدد كبير من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات، لا سيما طلاب المدارس والشباب، الذين يشغلون أركانها للبحث والقراءة والمشاركة في الفعاليات القرائية وورش العمل المتنوعة.

وتضم مكتبة الإمارات بين رفوفها أعمالا لمؤلفين إماراتيين في مجالات متعددة وبعدد من اللغات، مما يعكس تنوع وثراء المشهد الثقافي الوطني، وتزخر بمجموعة قيّمة من إصدارات أبرز الأدباء الإماراتيين، من بينهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والدكتور سعيد خليفة المزروعي، والدكتور حمد محمد بن صراي، وخلود المعلا، وآمنة الدرمكي، وعلي أبو الريش، وسارة الأحبابي، ونورة الخوري، وآخرون.

ويمتد دعم المكتبة للمبدعين من خلال مبادرات تسهم في تمكين الكتّاب الإماراتيين والموظفين الموهوبين في مجالات الكتابة والتأليف، وتشجيعهم عبر جلسات قرائية وأمسيات شعرية وندوات فكرية، إلى جانب ورش عمل متخصصة، وفعاليات توقيع كتب، وتبنّي الإصدارات الجديدة، في إطار رؤية مكتبة محمد بن راشد الرامية إلى تعزيز حضور الكُتّاب الإماراتيين في الساحتين العربية والعالمية.

وتوفر مكتبة الإمارات لزوارها أكثر من 70 ألف كتاب بلغات متعددة تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والهندية والألمانية، وتغطي مجالات متنوعة تلبي احتياجات الباحثين والقراء من جميع الأعمار، كما تسلط الضوء على الثقافة الإماراتية من خلال مجموعات متخصصة توثق تاريخ وجغرافيا وسياسة الدولة، وتراثها الغني، إلى جانب كتب في القانون والمجتمع والأدب والموسيقى والمطبخ المحلي والبيئة والثروات الطبيعية.

ويقود هذه التجربة المعرفية فريق إماراتي متخصص يتمتع بالشغف والمعرفة، ومن بين أفراده فاطمة لوتاه، مساعد ضابط مكتبات في مكتبة محمد بن راشد، التي أكدت حرصها على توفير تجربة سلسة وغنية للزوار من خلال مساعدتهم في الوصول إلى مصادرهم المعرفية بدقة، وتقديم توصيات مبنية على اهتماماتهم، خصوصا في مجالات التراث والتاريخ الإماراتي.

ولفتت لوتاه إلى أن هذه الجهود تُنفذ ضمن عمل جماعي من كوادر إماراتية مدربة على أعلى المستويات العالمية، تسعى لتعزيز ثقافة القراءة وخدمة المجتمع بروح الضيافة الإماراتية الأصيلة.

وتقدم المكتبة تجربة متكاملة بفضل بنيتها التحتية المتطورة ومرافقها المصممة بعناية لتناسب مختلف الأعمار والاهتمامات، وتشمل مساحات للقراءة الفردية والجماعية، ومقاعد مريحة، وطاولات مجهزة لشحن الأجهزة الإلكترونية، مع مراعاة احتياجات أصحاب الهمم عبر تصميمات توفر سهولة الحركة والتنقل.

وتحتوي المكتبة على مجموعة من الكتب المتخصصة في مجالات أكاديمية ومهنية معاصرة مثل الهندسة وتكنولوجيا البيئة والعلاقات العامة والتسويق والاقتصاد والعملات الرقمية والقانون المحلي وغيرها، ما يجعلها منصة معرفية شاملة تلبي تطلعات الجمهور.

وتبرز ضمن قائمة الكتب الأكثر قراءة في المكتبة إصدارات توثق مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، مثل "زايد علامة على جبين التاريخ" و"زايد رجل بنى أمة" و"زايد نجم لا يغيب"، إضافة إلى كتب عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أبرزها "قصتي" و"Father of Dubai".

كما تحظى كتب التراث الإماراتي باهتمام واسع، ومن بينها "من التراث الإماراتي" و"الألعاب الشعبية في الإمارات العربية المتحدة" و"تراث دولة الإمارات".

يشار إلى أن مكتبة محمد بن راشد تحتضن تسع مكتبات فرعية متخصصة، بالإضافة إلى مركز معلومات في الطابق الأرضي، ما يوفّر تجربة معرفية فريدة، مدعومة بمجموعة ضخمة من الكتب والمطبوعات بأكثر من 90 لغة، فضلاً عن إتاحة الوصول إلى مليار مصدر إلكتروني، و8 قواعد بيانات تحتوي على رسائل أكاديمية وأطروحات دكتوراه وماجستير، لتجسد بذلك نموذجًا حديثًا ومتكاملًا للنهضة الثقافية في دولة الإمارات.