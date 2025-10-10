الكاتب المجري لازلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب

فاز الكاتب المجري، لازلو كراسناهوركاي، بجائزة نوبل للآداب للعالم 2025، حسبما أعلنت لجنة نوبل السويدية، أمس. واختارت اللجنة مكافأة كراسناهوركاي (71 عاماً) «لنتاجه المذهل والرؤيوي الذي يعيد التأكيد على قوة الفن في وسط رعب أقرب إلى نهاية العالم».

وجاء في بيان اللجنة أن كراسناهوركاي «كاتب ملحمي عظيم يندرج في تقليد أوروبا الوسطى الممتد من كافكا إلى توماس بيرنهارد، ويتميز بالعبثية والمغالاة الهزلية».

وتابع البيان: «لكن ثمة أكثر من وجه لنتاجه، وهو يتطلع أيضاً إلى الشرق باعتماده نبرة أكثر تأملاً وأكثر رهافة في تعابيره».

وقال الكاتب نفسه عن أسلوبه الصعب والمتطلب، إنه يعكس «التمعن في الواقع إلى حد الجنون»، كما وُصف بـ«الهوسي» بسبب ميله إلى كتابة جمل طويلة وفقرات قلما تنتهي.

ولد الكاتب في 5 يناير 1954 في غيولا بجنوب شرق المجر، وتستقطب كتبه قراء كثيرين في العالم، خصوصاً في ألمانيا، حيث عاش على مدى سنوات، وفي المجر، حيث يعتبر من أعظم كتّاب البلاد على قيد الحياة.