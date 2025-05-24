عودة التيار الكهربائي إلى مدينة كان الفرنسية بعد انقطاع واسع





عاد التيار الكهربائي إلى مدينة كان الواقعة جنوب فرنسا، بعد انقطاع واسع تسبب في اضطراب فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الختامية لمهرجان كان السينمائي الدولي، في حين تشتبه الشرطة بأن الحادث ناجم عن عمل تخريبي متعمد.

وكتبت شركة تشغيل شبكة الكهرباء "آر تي إي" على منصة "إكس" أن التيار أُعيد إلى نحو 160 ألف منزل في المدينة الساحلية والمناطق المجاورة اليوم السبت.

وأكد منظمو مهرجان كان أن حفل توزيع الجوائز سيقام مساء السبت كما هو مخطط له.

وضرب انقطاع واسع للكهرباء جنوب شرق فرنسا اليوم السبت، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وتوقف الفعاليات لفترة قصيرة في مهرجان كان السينمائي بينما كان الحدث المرموق يستعد لتسليم جائزته الكبرى.

وجاء انقطاع الكهرباء بعد ساعات من ضعف شبكة الكهرباء بسبب حريق نشب في محطة كهرباء فرعية بالقرب من مدينة كان خلال الليل.

وأكد منظمو مهرجان كان السينمائي أن انقطاع الكهرباء أثر على الأنشطة المبكرة اليوم السبت وقالوا إن "قصر المهرجانات"، المقر الرئيسي للمهرجان، تحول إلى مصدر طاقة مستقل.