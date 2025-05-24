"توابيت الجو".. غرفة سرية في الطائرة يمنع الركاب من دخولها

في الرحلات الجوية الطويلة، لا يقتصر الاحتياج إلى الراحة على الركاب فقط، بل يشمل أيضاً طاقم الطائرة الذي يعمل لساعات ممتدة لضمان راحة وأمان المسافرين. لكن أين ينام هؤلاء؟ هذا ما كشفت عنه إحدى المضيفات، لتسدل الستار، حرفياً، على أحد أكثر أسرار الطيران غموضاً، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

في فيديو انتشر على تطبيق "تيك توك" وحقق أكثر من 1.3 مليون مشاهدة، كشفت مضيفة إحدى شركات الطيران البريطانية عن وجود غرفة سرية على متن الطائرات الطويلة المدى، مخصصة بالكامل لراحة الطاقم.

تظهر المضيفة كيف تصعد إلى منطقة ضيقة، تقع غالباً فوق مقصورة الركاب أو بالقرب من قمرة القيادة، في تلك المساحة الخافتة الإضاءة، يتمتع المضيفون بأسِرّة صغيرة مجهّزة بمراتب، وأغطية، ووسائد، وحتى أحزمة أمان لحمايتهم أثناء الاضطرابات الجوية.

وتقول المضيفة: "هنا ننام في الرحلات الطويلة"، مشيرةً إلى أن المساحة رغم ضيقها مريحة للغاية، بل وتصف اهتزاز الطائرة بأنه يهزّك حتى تنام تمامًا كما لو كنت في سرير".

هذه الغرف، التي يطلق عليها البعض "توابيت الجو"، ليست ترفاً، بل ضرورة تفرضها معايير السلامة الدولية، حيث تُلزم شركات الطيران بتوفير أماكن نوم مخصصة لأفراد الطاقم للحفاظ على يقظتهم خلال الرحلات التي قد تتجاوز عشر ساعات.

وقد تباينت ردود الفعل على مقطع الفيديو، فبينما أبدى كثيرون إعجابهم بكشف الستار عن هذا العالم الخفي، عبّر آخرون عن شعورهم بالرهبة من المساحة الضيقة، وكتب أحد المتابعين مازحاً: "أحتاج إلى خطة هروب قبل الدخول إلى هناك!".

هذه الغرف المحجوبة عن أنظار الركاب تظل لغزاً محيّراً لكثيرين، ولكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، بات بمقدورنا الآن رؤية جانب لم يكن يُكشف سابقاً من كواليس الرحلات الجوية.

دبي ــ موسى علي