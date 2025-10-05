الغرب يقرأ روايات الفانتازيا والتشويق

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز عن أحدث تصنيفها للكتب الأكثر مبيعاً في فئة الروايات الخيالية بالولايات المتحدة، وجاءت القائمة متنوعة بين الغموض، والخيال العلمي، والرومانسية، والفانتازيا، حيث تصدرت الكتب التي سيتم استعراضها خلال السطور المقبلة المراتب الخمس الأولى.



جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز، رواية «الكيميائية» للكاتبة سين لين يو، وتدور في إطار فانتازي، حيث تدور حرب ويتم إرسال عالمة كيمياء سجينة إلى ساحر لاستعادة ذكرياتها المفقودة.



وحلت في المرتبة الثانية رواية بدائي الدم والعظام بقلم جينيفر ل. أرمنتروت، وهو الكتاب السادس من سلسلة «الدم والرماد»، وتدور حول سقوط تاج الدم والذي يجب عليه إيقاف «بدائي الموت».



وجاءت في المرتبة الثالثة، رواية «سر الأسرار» بقلم دان براون، وتدور حول روبرت لانجدون أستاذ علم الرموز الشهير الذي يسافر إلى براغ لحضور محاضرة رائدة تلقيها كاثرين سولومون، العالمة النووية البارزة، والتي بدأ مؤخراً علاقة عاطفية معها وفي مغامرة مثيرة عبر العوالم المتوازية للعلوم المستقبلية والمعرفة الخفية، يكتشف لانجدون حقيقة صادمة حول مشروع سري قد يغير إلى الأبد الطريقة التي نفهم بها العقل البشري.



دائرة الأيام



وحلت في المرتبة الرابعة من قائمة نيويورك تايمز، رواية «دائرة الأيام» بقلم كين فوليت، وتدور حول كاهنة تسعى لإنشاء دائرة حجرية كبيرة تم تجميعها من قبل القبائل المنقسمة، لكن الجفاف والعنف يعيقان إنشاءها.



وفي المرتبة الخامسة والأخيرة من القائمة، جاءت رواية «الموسم السياحي» بقلم برين ويفر، وتدور حول محقق جرائم يرتحل إلى كيب كارنيج بحثاً عن قاتل متسلسل، قبل أن يحدد «بستاني» و«سائح وسيم» طريقهما المميت.