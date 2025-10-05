«النادي العربي» يقدم شعراً «على قدر الحلم»

نظّم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أول من أمس، جلسة أدبية بعنوان «على قدر الحلم»، قدمت فيها الكاتبة أنيسة عبود شهادة حول إبداعاتها المتنوعة، التي شملت الرواية والقصة والنص الشعري، وأدارت الجلسة الباحثة الدكتورة أماني محمد ناصر، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي، وجمهور من الكتاب والمثقفين.



وفي تقديمها للكاتبة، قالت الدكتورة أماني ناصر: «إن أنيسة عبود، كاتبة صحافية سورية، تحمل في جعبتها مزيجاً فريداً بين العقل العلمي والروح الأدبية، فهي دكتورة مهندسة في العلوم الزراعية، وفي الوقت نفسه شاعرة وروائية وصحافية، قدمت للقارئ نصوصاً مشبعة بالتجربة الإنسانية، والذاكرة السورية، والبحث الدائم عن هوية المرأة في مجتمع متقلب، تتنقل في أعمالها بين قسوة الحرب، وحنين الطفولة، وهواجس الحب، لتخلق عالماً مفعماً بالتفاصيل الصغيرة التي تضيء الأسئلة الكبرى، هي صوت أنثوي جريء، يكتب من تخوم الوجع والدهشة، ومن صلب الرغبة في أن يكون الأدب نافذة للحرية، ومحراباً للتأمل».



وأضافت د. أماني أن أنيسة عبود عضو اتحاد الكتاب العرب، عملت في الصحافة السورية والعربية منذ بداية طريقها الأدبي، حائزة جائزة الرواية العربية من المجلس الأعلى للثقافة في مصر عن رواية «النعنع البري»، وقد كتبت ثماني روايات وأربع مجموعات قصصة وأربع مجموعات شعرية، ومن كتبها الروائية «باب الحيرة»، «ركام الزمن ركام امرأة»، «حرير أسود»، «قبل الأبد برصاصة»، «شك البنت - خرز الأيام»، ومن أعمالها القصصية «حين تُنزع الأقنعة»، «حريق في سنابل الذاكرة»، «تفاصيل أخرى للعشق»، «غسق الأكاسيا»، وفي الشعر «مشكاة الكلام»، «قميص الأسئلة».