«دبي للثقافة» تختتم برنامج «ورشة المواهب2» في باريس

اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» النسخة الثانية من برنامج «ورشة المواهب»، التي نظمتها بالشراكة مع «ليكول الشرق الأوسط - مدرسة فنون صياغة المجوهرات»، وبدعم من «فان كليف أند آربلز»، بهدف رعاية أصحاب المواهب وتمكينهم وصقل مهاراتهم في صياغة المجوهرات، ويأتي البرنامج الذي يندرج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية» في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وشاركت المصممات الإماراتيات: كاملة العلماء، وسارة الخيال، ونورة الشامسي، وحصة العبدالله، وهند جناحي، في مجموعة ورش تدريبية عقدت على مدى خمسة أيام في مقر «ليكول» الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس، أتاحت لهن فرصة التعرف على تاريخ المجوهرات الفرنسية، وحركة فن «آرت نوفو» التي نشأت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، واستكشاف أبرز خصائص اللؤلؤ، كما تلقين تدريبات عملية على أساليب الطلاء الياباني التقليدي «الورنيش»، إلى جانب دروس متنوعة، وشاركن أيضاً في ورشة (Once Upon a Time There Was Jewelry Design)، كذلك زرن معرض «ليكول» بعنوان «إعادة بناء الإيماءة: النسخة المماثلة لتورك السلتي في مونتان».

وأشارت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، إلى أهمية برنامج «ورشة المواهب»، ودوره في تعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، لافتة إلى حرص الهيئة على توفير بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين أصحاب المواهب، وتنمية قدراتهم في مجال تصميم المجوهرات.