مكتبة محمد بن راشد في أكتوبر.. بانوراما الثقافة والفنون والإبداع

أعلنت مكتبة محمد بن راشد، عن برنامج فعالياتها لشهر أكتوبر، الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والإبداعية التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتجمع بين الفنون والآداب والعلوم.

ويستهل البرنامج فعالياته بأمسية ثقافية استثنائية بعنوان «المتنبي بين عبقرية الكلمة وإبداع الريشة» بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، حيث سيتم افتتاح معرض فني للفنان التشكيلي العراقي الدكتور محمود شبّر، يضم 26 لوحة فنية تجسد عوالم كتاب «عيون العجائب فيما أورده أبوالطيب من اختراعات وغرائب»، يليه جلسة حوارية بحضور مؤلف الكتاب سعادة الدكتور علي بن تميم والفنان محمود شبّر، ويديرها الدكتور سليمان الهتلان، تمزج بين النص الأدبي والخيال البصري، وتعيد اكتشاف المتنبي برؤية جديدة تمزج بين الفكر والفن.

كما تستضيف المكتبة جلسة حوارية مع الأديب طالب الرفاعي لمناقشة روايته الجديدة «دوخي.. تقاسيم الصبا»، والتي تتناول سيرة المطرب الكويتي عوض الدوخي، حيث يفتح الكاتب أبواب الذاكرة والحكاية في أمسية روائية كويتية ثرية. ويحاوره خلالها الأستاذ عبدالحميد أحمد.

وفي إطار الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، تنظم المكتبة محاضرة وجلسة حوارية بعنوان «بيئات عمل متزنة.. عقول منتجة»، يقدمها الدكتور أحمد آل جميل النعيمي، لمناقشة أهمية دمج الصحة النفسية في بيئات العمل وأثرها على الأداء والإبداع، مع تقديم أدوات عملية لتحويل بيئات العمل إلى مساحات صحية وداعمة.

وعشاق السينما على موعد مع أمسية استثنائية ضمن ليالي سينيوليو السينمائية، التي تقدم أربعة أفلام قصيرة من المكسيك وبنغلاديش والولايات المتحدة وروسيا، في تجربة سينمائية تحتفي بالإبداع العالمي وتتيح للجمهور فرصة التفاعل مع قصص متنوعة ومؤثرة.

وتشمل العروض: فيلم «القطط» (2016) للمخرج أليخاندرو ريوس، وفيلم «ذات يوم في واري باتيشوار» (2025) للمخرج راجيب رافي، وفيلم «البحر يرتفع عالياً، واحد» (2021) للمخرجة إيفجينيا كورتشاجينا، وفيلم «ظل» (2024) للمخرجة كاميل آلاواي.

ويستضيف برنامج أكتوبر أيضاً ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان «للكون وجهة أخرى.. نراها بقلوبنا»، تقدمها حنان المرزوقي، والتي تهدف إلى تعزيز مشاعر التعاطف والتفهم، من خلال قراءة قصص ونشاطات فنية تفاعلية.

وضمن فعاليات الشهر، وبمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، تنظم المكتبة عروضاً من الفلكلور الهندي بالتعاون مع معهد ثيركان، إلى جانب فقرات عزف حيّ على آلة الأكورديون، تليها أمسية فنية تفاعلية بعنوان «ألوان وتناغم: حوار الفنون»، يقدمها الباحث والمؤلف الموسيقي بيتر نعمة، لبحث العلاقة بين الموسيقى والفن التجريدي في تجربة حسية عميقة.

وفي إطار دعم المبادرات التعليمية، تستعرض منصة «يوميڤيرس (umiverse)»، الشريك الرسمي لكرسي اليونسكو في التعليم والتكنولوجيا الرقمية والإعاقة، برامجها المبتكرة لتعزيز التعليم الشامل والإبداعي للأطفال واليافعين، من خلال ورش وجولات ثقافية واستشارات متخصصة في مكتبة محمد بن راشد.

مشاركات محلية ودولية

تستعد المكتبة كذلك لاستضافة الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، التي تعقد تحت شعار «صناعة مستقبل النشر» خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 80 متحدثًا من 20 دولة، إلى جانب عقد 45 جلسة نقاشية و16 ورشة متخصصة، حيث يمكن للراغبين بالحضور والمشاركة التسجيل عبر الرابط: https://dilps.mbrl.ae/ar/ كما تشارك المكتبة في معرض جيتكس جلوبال ضمن جناح دبي الرقمية، لتسليط الضوء على أحدث تقنيات المكتبات والابتكار الرقمي، إلى جانب حضورها المميز وللمرة الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أحد أبرز الأحداث العالمية في مجال النشر.

ويمكن للراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول برنامج فعاليات شهر أكتوبر والتسجيل والمشاركة مجاناً، زيارة الموقع الرسمي لمكتبة محمد بن راشد www.mbrl.ae، ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.