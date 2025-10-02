«بيت الحكمة» يعلّم اللغة الكورية و«الإشارة» الأمريكية

أعلن بيت الحكمة في الشارقة عن إطلاق برنامجين جديدين خلال الفترة من شهر سبتمبر الماضي إلى يونيو المقبل، ضمن مبادراته التعليمية والثقافية لتعزيز الانفتاح والتواصل مع مختلف الثقافات، حيث يتيح للجمهور فرصة لتعلم اللغة الكورية في سياق ثقافي متكامل، واكتساب أساسيات لغة الإشارة الأمريكية كأداة للتواصل والإدماج.

يُقدَّم برنامج «الحكمة بالكورية» بالتعاون مع معهد دريم سنتر الكوري، ليأخذ المشاركين في رحلة لتعلم اللغة الكورية والخط الكوري، بالإضافة إلى أنشطة عملية تعرفهم على جوانب متنوعة من الثقافة الكورية، مثل أزياء «الهانبوك» التقليدية، وتجارب الطهي، وفنون التايكوندو، والرسم التراثي «مينهوا»، إلى جانب ورش فنون K-pop الكورية الحديثة، ويهدف البرنامج إلى ترسيخ أسس اللغة الكورية وقواعدها لدى الأطفال واليافعين والكبار، وربطها بجذور ثقافية ثرية.

أما برنامج «الحكمة بلغة الإشارة الأمريكية»، الذي ينطلق بالتعاون مع معهد «إيتون» في دبي، فيوفر للمشاركين من مختلف الأعمار مهارات أساسية في التواصل بلغة الإشارة، مع التركيز على طريقة التعامل مع مختلف مواقف الحياتية اليومية.