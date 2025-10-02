«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الرياض للكتاب»

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في حرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالعاصمة السعودية من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الرياض تقرأ»، بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية ودولية، وأكثر من 25 دولة.

ويسعى المركز من خلال مشاركته في الحدث، لاستقطاب المكتبات والوكلاء ودور النشر وروّاد الصناعات الإبداعية، واستكشاف تجارب جديدة يمكن الاستفادة منها وتطويرها.

ويولي المركز اهتماماً خاصاً بإبراز مبادراته الرائدة، وفعالياته الكبرى من معارض الكتاب، إلى الجوائز الأدبية، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريعه الثقافية النوعية. ويعرض المركز في جناحه رقم (A-139) نحو 590 عنواناً من إصدار مشاريع «إصدارات»، و«كلمة»، وسلسلة «البصائر» للبحوث والدراسات.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «تعكس مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب لهذا العام التزامه بالحضور والتفاعل مع الأحداث الثقافية التي تقام على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتعريف بمشاريعه وإصداراته، ما يعكس أهدافه الاستراتيجية».