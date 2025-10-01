برامج «دبي للثقافة» تعزز أهمية الموسيقى

أكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية اليوم العالمي للموسيقى، الذي يوافق 1 أكتوبر، كونه مناسبة مهمة تسلط الضوء على تعزيز التواصل بين المجتمعات والثقافات، لافتة إلى أهمية المبادرات والفرص التي توفرها «دبي للثقافة» لأصحاب الكفاءات الموسيقية.

وقالت: «تسعى الهيئة عبر مبادراتها للارتقاء بالقطاع الموسيقي في دبي، كما تعمل على تطوير مجموعة من البرامج الهادفة إلى استقطاب المبدعين وأصحاب المواهب، وتوفير ما يحتاجون إليه من مساحات تُمكنهم من التعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم وما يمتلكونه من مهارات فنية، وتحفزهم على تحقيق طموحاتهم، وهو ما يتناغم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الهادفة إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».