حوارات وأمسيات في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، ضمن برنامجه الثقافي للعام الجاري بفرعه في أبوظبي، جلسات أدبية وأمسيات شعرية متنوعة خلال سبتمبر الجاري، حيث أقام الاتحاد في الأول من سبتمبر، جلسة حوارية بعنوان «دور الأدب في تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع»، شارك بالجلسة، الكاتب والإعلامي رفعت إسماعيل بو عسّاف، مؤلف كتاب «التسامح في الإمارات.. سيرة جديدة وضّاءة للأخوة الإنسانية.. شهادات وقصص بطلها الآخر»، بحضور عدد من الكتّاب والمثقفين والمهتمين، بإدارة شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة. وفي 2 سبتمبر، استضاف الاتحاد فرع أبوظبي، الشاعر محمد بن برمان والشاعرة سلمى الهاشمي في أمسية شعرية شعبية، أدارها الشاعر أحمد بالحمر. وفي 15 سبتمبر، أقام الاتحاد أمسية شعرية عربية بعنوان «شعر ووتر» شارك فيها الشعراء إسماعيل ضوّا، محمود محمد علي، مرام دريد النسر.