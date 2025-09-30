مبادرات الترجمة في دبي.. فضاءات ثقافات المعمورة

لا تنقطع مبادرات ومشروعات الترجمة في دبي، فهي تتنوع وتترادف بوجهة فريدة، تعزز معها تواصل حضارات العالم، مرسخة أهمية الإمارة ودولة الإمارات، باعتبارهما تحتضنان ثقافات العالم أجمع وتثريان الحوار الفكري العالمي. وتحرص دبي في مشروعاتها وجهودها بهذا الخصوص، على تمكين الأفراد والجهات والمجتمع عموماً، من التعرف إلى أهم العلوم والمعارف والآداب العالمية باللغات الأخرى، علاوة على تقديم الفكر العربي مترجماً باللغات الأخرى، الأمر الذي يوفر الاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات، وإتاحتها للدارسين والمتخصصين، وكذا العلماء والمثقفين والباحثين. وتترجم الإمارة في مساعيها وحرصها في هذا القبيل، إيمانها الثابت بأن الترجمة جسر يصل بين الثقافات والخبرات أو الأوساط الأكاديمية والمعرفية في عالمنا، موفراً بناء مجتمعات معرفية تهدف على تحقيق التنمية المستدامة.

وتبدو بارزة في هذا المجال، جهود وتوجهات مكتبة محمد بن راشد، وذلك بوصفها واحة عالمية للكتب التي تعكس وتمثل ثقافات العالم كافة، إذ تحتضن روائع العلوم والفكر والثقافة والأدب، التي تخص جميع شعوب عالمنا.

وتعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رائدة ذات بصمة مهمة، في هذا الحقل، إذ إنها تطلق وتتبنى جملة مشروعات، ومن بينها إطلاقها، وضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، مجموعة ورش خاصة في حقل الترجمة. وتأتي الورش ضمن سلسلة ورش العمل التخصصية التي تنظمها المؤسسة بهدف تأهيل جيل من الشباب العربي بمختلف مجالات الكتابة الإبداعية.

وتبرز الفعاليات الملهمة النوعية في هذا الصدد، لمؤسسة الإمارات للآداب ومهرجان طيران الإمارات للآداب، والتي تثري معها تواصل الثقافات من خلال الترجمة.