جناح الإمارات في بينالي البندقية يُعيّن قَيّمة فنية لمشاركته المقبلة

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، عن تعيين بانة قطّان قَيّمة فنية لمشاركة الدولة المقبلة في الدورة الحادية والستين من المعرض الدولي للفنون - بينالي البندقية لعام 2026. وقد اختيرت قطّان من قبل لجنة تضم شخصيات بارزة من القطاع الإبداعي في الإمارات، بما في ذلك ممثلون عن الحكومة، والمتاحف، والجامعات.

وبانة قطّان هي شخصية مساهمة في التطور المستمر للمشهد الفني الإماراتي، إذ تتولى حالياً منصب القيّمة الفنية، ومساعدة رئيس قسم المعارض في متحف غوغنهايم أبوظبي، وقد وُلدت ونشأت في دولة الإمارات، وعملت قَيّمة فنية في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، علاوة عن خبراتها وتجاربها الأخرى الكثيرة.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «تسعى وزارة الثقافة لتعزيز حضور المواهب الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات على الساحة العالمية. ولذلك، يسعدنا أن نرحب بـ «بانة قطّان» قَيّمة فنية للجناح الوطني في بينالي الفنون 2026. فخبرتها القيّمة وعلاقتها المتجذرة بالدولة، ستمكنها من تقديم رؤى فنية، تلقى قبولاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. ويُعد هذا المعرض بمثابة تأكيد جديد على مكانة الإمارات مركزاً مميزاً لدعم الإبداع، وتعزيز الحوار الثقافي العالمي».

وقالت بانة قطّان: «يشرفني أن أُعيّن قيّمة فنية للجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي الفنون 2026. بعد عملي المكثف في المنطقة، ومع مجموعة واسعة من الفنانين متعددي الأجيال والتخصصات من منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.».

وقالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «بصفتها المفوِّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، برعاية الأفكار والأشخاص والممارسات التي تسهم في تشكيل مستقبلنا المشترك. ويستند عملنا إلى دعم الساحات والنظم الثقافية التي تتيح للممارسين النمو والتعاون والإسهام في المشهد الإبداعي للدولة. ويعكس تعيين بانة قطّان قيّمة على الجناح هذا الالتزام.».

وقالت ليلى بن بريك مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات: «ارتبطت مسيرة بانة قطّان المهنية ارتباطاً وثيقاً بدولة الإمارات، بدءاً من عملها المبكر بمنصب قَيّمة فنية في رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، وصولاً إلى دورها القيادي في متحف غوغنهايم أبوظبي.