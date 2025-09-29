«بسام فريحة للفنون» تستضيف معرض نات بوين

تستضيف مؤسسة بسام فريحة للفنون معرضاً جديداً للفنانة البريطانية المعاصرة نات بوين في شهر أكتوبر من هذا العام.

كرومولوجيا هو المعرض الأول للفنانة بوين في أبوظبي، حيث يستكشف التأثير النفسي للألوان، مقدماً مجموعة رائعة من الأعمال الفنية النابضة بالحياة المصنوعة من الراتنج اللامع، التي تأسر الحواس وتفتح آفاقاً للتأمل العميق.

ويقدّم المعرض مساحة للتأمل في الألوان، حيث تتحول تجربة مشاهدة اللون إلى محفز للسكينة والتناغم وأداة للتواصل الإبداعي. ويُقام المعرض في صالة آنيكس جاليري التابعة لمؤسسة بسام فريحة للفنون في الفترة الممتدة من 7 إلى 26 أكتوبر.

«آرتورا أورورا، 2022»

ويتيح المعرض للزوار التعرف إلى الأسلوب التجريدي المميّز للفنانة بوين، من خلال مجموعة من التشكيلات متعددة الطبقات المصممة من الراتنج الملون على الأكريليك، التي تستثير استجابات جسدية وعاطفية. كما يترافق المعرض أيضاً مع برنامج تعليمي يثري التجربة الفنية.

وندعو الراغبين باكتشاف أسرار إبداع بوين ومعرفة المزيد حول مسيرتها الفنية إلى الانضمام إليها في جولة حصرية تحت إشراف الفنانة شخصياً في يوم 7 أكتوبر، حيث ستتيح هذه الجولة للزوار فرصة الاطلاع مباشرة على الأفكار والمواد والنظريات التي تلهم أعمالها، كما ستتحدث بوين بالتفصيل كيف أن إدراك كل مشاهد يُشكل اللمسة النهائية التي تكمل كل عمل فني.



