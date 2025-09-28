«أين قفز الحصان؟».. رواية تمزج التشويق بالرمزية

أصدر الكاتب الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش السويدي رواية جديدة للفتيان بعنوان «أين قفز الحصان؟.. لغز الحصان المفقود!»، عن دار ميتافيرس للنشر والتوزيع، في طبعتها الأولى لعام 2025، لتشكل إضافة نوعية في أدب الفتيان الإماراتي والعربي.

الرواية تمزج بين التشويق والرمزية، وتنطلق من عالم الشطرنج الذي يتحول في النص من لعبة ذهنية إلى مرآة للحياة وصراعاتها الداخلية، حيث يواجه الفتى «مبدع» رحلة مليئة بالتحديات والأسئلة، يبدأها باختفاء قطعة الحصان الأبيض من رقعة اللعب، ليتحول البحث عنها إلى مغامرة في اكتشاف ذاته قبل أن تكون مجرد محاولة لحل لغز غامض.

ويمثل صدور هذه الرواية خطوة جديدة نحو تقديم نصوص معاصرة تخاطب الناشئة بلغة قريبة من وجدانهم، وتفتح أمامهم فضاءات للتأمل والخيال، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى أدب يوازن بين التشويق الفني والرسالة التربوية والفكرية.

وبهذا الإصدار، يعزز الدكتور محمد بن جرش حضوره في الساحة الثقافية ككاتب يسعى إلى إثراء المكتبة العربية بنتاج أدبي يجمع بين الإبداع والوعي.

ويؤكد الدكتور محمد بن جرش أن الرواية لا تدعو الفتيان إلى التفوق على غيرهم بقدر ما تحثهم على النظر إلى العالم من زاوية مختلفة، مشيراً إلى أن الحصان في النص ليس قطعة جامدة بل رمز للحرية الذهنية والقفز فوق المستحيل.