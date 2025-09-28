«منصة للتوزيع» تعزز الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً

واصل «منصة للتوزيع» مسيرتها في دعم دور النشر الإماراتية وإبراز الإنتاج المحلي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال مشاركتها في 3 من أبرز معارض الكتاب، بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في دعم الناشرين المحليين، وتوسيع نطاق الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً.

واستهلت «منصة للتوزيع» مشاركاتها الدولية عبر جناحها في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي أقيم من 24 حتى 28 سبتمبر الحالي، ويعد من أهم الفعاليات الثقافية في جنوب شرق آسيا.

وعرضت الشركة خلال المعرض 498 عنواناً من إنتاج 87 دار نشر إماراتية، في خطوة هدفت إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثقافي مع الناشرين الدوليين. وتواصل «منصة للتوزيع» حضورها على الساحة المحلية من خلال مشاركتها في معرض «بيغ باد وولف»، الذي تستضيفه إمارة عجمان للمرة الأولى، ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

وتشارك «منصة للتوزيع» من 2 حتى 11 أكتوبر المقبل، في معرض الرياض الدولي للكتاب. وتحتفي الشركة في جناحها بإصدارات 78 دار نشر إماراتية. وأكد راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، أهمية هذه المشاركات في فتح قنوات توزيع جديدة للكتاب الإماراتي ودعم الناشرين الإماراتيين، مضيفاً: «نحرص على تمكين الناشر الإماراتي من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع دائرة القراء محلياً وإقليمياً وعالمياً».