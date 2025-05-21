«أبوظبي للغة العربية» يعلن القائمة القصيرة لبرنامج المنح البحثية

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، عن القائمة القصيرة للدورة الخامسة من برنامج «المنح البحثية 2025»، التي تشمل 11 عملاً مرشحاً من ثماني دول عربية، اختارتها لجنة التحكيم، وفقاً للشروط، وتوزعت على أربع فئات، هي: الأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، والمعجم العربي، وتحقيق المخطوطات.

وشملت القائمة 3 بحوث في فئة الأدب والنقد، هي: «اكتشافُ العرب لليابان – من الحرب الروسية اليابانية حتى الحرب العالمية الثانية»، لريم أحمد من مصر، و«الشعر والثقافة: طبقات الشعر العربي من منظور ثقافي»، لعبد الفتاح شهيد من المغرب، و«المنام والسجن والحجرة المظلمة»، للينا الجمال من لبنان، إضافة إلى اختيار بحث «الألعاب الرقمية كأداة لتعليم اللغة العربية: دراسة في فعالية التلعيب في اكتساب المهارات اللغوية»، للباحث محمد الجيوسي من الأردن، ضمن فئة اللسانيات التطبيقية والحاسوبية.

ووقع اختيار لجنة التحكيم على 3 بحوث ضمن فئة المعجم العربي، هي: «قاموس المتلازمات اللفظية، عربي-إنجليزي»، للباحث رمضان بخيت من مصر، و«معجم الكنز العربي في اللغة الفرنسية من القرون الوسطى إلى يومنا الحاضر»، للباحث شاكر نوري من العراق، و«معجم سرد ما بعد الحداثة»، للباحث أحمد خريس من فلسطين.

وتضمنت فئة تحقيق المخطوطات، 4 بحوث في القائمة القصيرة، هي: تحقيق مخطوطة «النجم السماوي في الفتح الفرنساوي»، للباحثة شهرزاد العربي من الجزائر، وتحقيق مخطوطة «المعاني الكبير في أبيات المعاني (لأبي محمَّد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري) (213 - 276 هـ)»، للباحث إبراهيم بن محمَّد بن حمَد البطشان من السعودية، وتحقيق مخطوطة «سيرة الملك البدرنار بن النهروان سيرة شعبية عربية عن الصراع العربي المغولي: «نسخة محققة على أصولها الأولى بمكتبة غوتا الألمانية، تحقيق ودراسة»، للدكتورة انتصار منير من مصر، وتحقيق مخطوطة «نسخة جديدة لمئة ليلة وليلة: دراسة وتحقيق»، للباحث هيثم شرقاوي من مصر.