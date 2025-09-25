لجنة الوثائق والأرشيف تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة اجتماعها الأول، برئاسة معالي حمد بن عبدالرحمن المدفع، رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية. وأعرب معاليه عن تفاؤله بأن هذه اللجنة، بما تضمه من كفاءات وخبرات، ستكون قادرة على رسم خريطة طريق واضحة المعالم، تقود إلى أفضل الممارسات في مجال التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية، وتلبّي في الوقت ذاته تطلعات القيادة الرشيدة.

بعد ذلك ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية تفاصيل قرار إنشاء اللجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة، برئاسة معالي حمد المدفع، وعضوية كل من: د.عبدالله ماجد آل علي، نائب رئيس اللجنة، ومحمد سالم الهاملي، ود.محمد سالم المزروعي، وصلاح سالم المحمود، ومحمد الكعبي، وهيثم سلطان آل علي، وأحمد عبيد الطنيجي، ود.سليمان محمد الكعبي.