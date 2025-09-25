أكاديمية دبي للإعلام وجامعة الشارقة توقعان مذكرة تفاهم

وقعت أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، بهدف توطيد العلاقات وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات التعليم والتدريب الإعلامي، وتعزيز فرص التبادل الأكاديمي والبحثي، وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما بتطوير الكفاءات، وتعزيز الابتكار في قطاعي التعليم والإعلام، ودعم اقتصاد المعرفة.

وتنص المذكرة، التي وقعتها منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، على تنفيذ مجموعة من البرامج الأكاديمية العلمية والتدريبية. وأشارت منى بوسمرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة بينهما.

وقالت: «تحرص أكاديمية دبي للإعلام على إبرام وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والإعلامية المحلية والدولية». وأكد الدكتور عصام الدين عجمي أن توقيع مذكرة التفاهم مع أكاديمية دبي للإعلام يأتي ضمن استراتيجية الجامعة الهادفة إلى بناء شراكات نوعية مع المؤسسات الوطنية في الدولة، لافتاً إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الإعلامية المتميزة مثل مؤسسة دبي للإعلام، لما لها من خبرة عريقة، وإسهامات بارزة في صناعة المحتوى الإعلامي النوعي.