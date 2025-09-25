فنانون عالميون وبرامج نوعية بمهرجان «تنوير» نوفمبر المقبل

أعلن مهرجان «تنوير» عن انضمام نخبة من الفنانين والموسيقيين العالميين إلى نسخته الثانية التي ستقام أيام 21 و22 و23 نوفمبر المقبل. ومن أبرز الأسماء المنضمة حديثاً إلى قائمة المشاركين: عازفة السيتار والملحنة العالمية أنوشكا شانكار، وعازف الطنبور والكمنجة والسيتار سهراب بورناظري، والمغنية والموسيقية العالمية سحر بروجردي، الذين سيحيون العديد من الأمسيات ضمن المهرجان الذي يقام في صحراء مليحة.

يمثل المسرح الرئيسي القلب النابض للمهرجان، حيث يستضيف عروضاً لفنانين عالميين تلهم الحاضرين من مختلف الثقافات والأجيال. وستكون أنوشكا شانكار، إحدى أشهر عازفات السيتار والملحنات في العالم والمرشحة لجوائز «غرامي»، نجمة اليوم الثاني بعرض يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية الهندية والفلامنكو.

وفي اليوم الأول، ستشارك الفنانة الفلسطينية آية خلف، حيث تقدم عرضاً غنائياً يعيد إحياء التراث الفلسطيني وينقله إلى الأجيال الجديدة. أما في اليوم الثالث، فيقدم سهراب بورناظري من العائلة الموسيقية الشهيرة، والذي أحدثت أعماله نقلة جديدة في الموسيقى الكلاسيكية، عرضاً مؤثراً بمشاركة المغنية سحر بروجردي.

صممت «القبة» كمساحة للمعرفة والتجارب الغامرة، حيث تستضيف فنانين يجمعون بين العروض الحية والتجارب التفاعلية.«شجرة الحياة»

وتحتفي منصة «شجرة الحياة» بالتقاليد العالمية من خلال عروض تجسد التبادل الثقافي. ففي اليوم الأول، تقدم نانسي زبانه، الرائدة في مجال الصحة الشاملة، عرضاً بعنوان «أصداء القلب» يجمع بين الموسيقى والشعر في تجربة ملهمة بالتعاون مع الفنان أنس الحلبي.

كما يقدم العازف الإسباني متعدد الآلات، إل أمير (أمير جون حداد)، عرضاً يمزج غيتار الفلامنكو مع العود والبزق وآلات وترية عالمية، فيما تقدم الكتالونية نوريا روفيرا سالات عرضاً فنياً مستوحى من أجواء دول المتوسط والبلقان.