إذاعة الأولى تطلق دورتها البرامجية الجديدة

أعلنت إذاعة الأولى، التابعة لشبكة الأولى الإذاعية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن انطلاق دورتها البرامجية الجديدة، بالتزامن مع مرور أحد عشر عاماً على تأسيسها، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المركز، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من مديري الإدارات، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.

وتتضمن الدورة الجديدة باقة من البرامج المتنوعة، التي تعكس التزام الإذاعة برسالتها الإعلامية الوطنية، القائمة على ترسيخ قيم المجتمع، وتعزيز الوعي بالتراث والثقافة الإماراتية.

وأشاد عبد الله حمدان بن دلموك بما حققته إذاعة الأولى من نجاحات لافتة خلال السنوات الماضية، قائلاً: إذاعة الأولى شكلت نموذجاً للإعلام الوطني الملتزم، الذي استطاع بفضل رؤيته المهنية، أن يحجز مكانة متميزة على الساحة الإعلامية في دولة الإمارات.

وأضاف: لقد واصلنا تقديم محتوى يعبّر عن هويتنا، ويخدم رسالتنا في الحفاظ على التراث، وتعزيز قيم المجتمع، واليوم تأتي هذه الدورة الجديدة، لتترجم رؤية المركز وأهدافه في إنتاج محتوى إعلامي وطني رفيع المستوى، يجمع بين التميز والالتزام، ويعكس ثقة الجمهور بالإذاعة ودورها الرائد.

وأكدت نتالي جوزيف أواديسيان مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الدورة الجديدة تعبر عن التزام شبكة الأولى الإذاعية بتقديم محتوى يعكس القيم الإماراتية الأصيلة، ويكمل دور المركز في التوعية الثقافية، ويعزز مسؤوليته المجتمعية، وأوضحت أن ما تم اختياره من برامج، يمثل إضافة نوعية، ويجسد الشراكة الوطنية مع مختلف الجهات في الدولة.

جديد البرامج

تتضمن الدورة البرامجية الجديدة لإذاعة الأولى، الكثير من التجديد والفقرات المميزة لجميع البرامج اليومية والأسبوعية، حيث يستمر للسنة الحادية عشرة على التوالي برنامج «صباح الأولى»، مع سالم محمد، ليواصل من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 6:30 و9 صباحاً، بث رسائل إيجابية، تعكس نبض الشارع الإماراتي.

ويغطي البرنامج أبرز الفعاليات والأحداث المحلية، ويسلط الضوء على إنجازات العمل الحكومي. أما برنامج «عيال لبلاد»، فيبث من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 1 إلى 3 ظهراً، ليجسد التزام الإذاعة بتعزيز حضورها بين فئة الشباب الإماراتي، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الإيجابي في المجتمع، والإضاءة على إنجازاتهم.

وتطرح الإذاعة في دورتها الجديدة، برنامج «من داخل البيت»، الذي تقدمه حصة بن صبيح من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 9 و11 صباحاً، ويخصص البرنامج مساحة حوارية، تسلط الضوء على الدور المحوري للأسرة الإماراتية في ترسيخ القيم والمبادئ المتوارثة.

ويطل برنامج «رمسة العرب»، مع عائشة البدواوي، من الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة 3 و5 عصراً، ليقدم طرحاً حوارياً، يواكب أبرز قضايا الساعة على الساحة المحلية، ويستضيف البرنامج شخصيات من مختلف فئات المجتمع، إلى جانب المسؤولين. أما بالنسبة للبرامج الأسبوعية، فيستمر «مسا الرياضة»، من تقديم ثاني جمعة بالرقاد، وماجد العصيمي، كل يوم اثنين، من الساعة 8 – 10 مساءً.

وكما عوّدنا، يصحبنا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان، إلى جانب المحاور فهد علي، عبر برنامج «غبايب» كل يوم اثنين، من الساعة 4 إلى 6 مساءً، في رحلة شيقة داخل البيئة البحرية الإماراتية. ويطل برنامج دفاتر بن سليمان، مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، كل يوم سبت، من الساعة 6 إلى 8 مساءً، ليأخذ المستمعين في رحلة مع عوالم الشعر الشعبي الإماراتي الأصيل.