نخبة من النجوم في مهرجان «سول دي إكس بي»

أعلن مهرجان «سول دي إكس بي»، الذي يعقد في حي دبي للتصميم من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، عن مشاركة ثلاثة فنانين حائزين على جوائز جرامي كنجوم رئيسيين في دورة عام 2025 ضمن كوكبة من الموسيقيين العالميين.

وتضم القائمة الرئيسية للفنانين المشاركين كايترانادا، المنتج ومنسق الأغاني الهايتي المقيم في مونتريال، والذي يقدم عرضاً في يوم الجمعة 12 ديسمبر، يُعد كايترانادا من أكثر المنتجين ومنسقي الأغاني تأثيراً في مشهد الموسيقى المعاصرة اليوم، واسمه الحقيقي لويس كيفن سيليستين.

وُلد كايترانادا في هايتي ونشأ في مونتريال، ودخل عالم الشهرة لأول مرة بعد إطلاق ريمكس «إف» للفنانة جانيت جاكسون، وأصبح منذ ذلك الحين أحد الفنانين البارزين على مستوى العالم في موسيقى الإلكترونيك، والهيب هوب، والآر آند بي.

حاز ألبومه الأول بعنوان «99.9 %» على جائزة بولاريس للموسيقى وجائزة جونو، كما تصدر ألبومه الثاني «بوبا» قائمة بيل بورد للألبومات الإلكترونية، وفاز بجائزتي جرامي، إحداهما عن فئة «أفضل ألبوم رقص».

وتقدم تايلا، النجمة من جنوب أفريقيا التي تقدم عرضها في يوم السبت 13 ديسمبر، والفنانة معروفة بإعادة صياغة المشهد العالمي لموسيقى البوب والآر آند بي بدمج موسيقى الأمابيانو، التي تنحدر من بلدها الأم جنوب أفريقيا، وموسيقى سول المعاصرة.

وحظيت أغنيتها «ووتر» بشهرة كبيرة، حيث تصدرت قوائم الأغاني في جميع أنحاء العالم، وتجاوزت مليار مشاهدة، وحصلت بفضلها على أول جائزة جرامي على الإطلاق عن فئة «أفضل أداء أفريقي». ويعتلي المسرح ميغيل، فنان الآر أند بي الأمريكي الشهير، الذي يختتم العروض في يوم الأحد 14 ديسمبر.

وهو مغنٍ وكاتب أغاني ومنتج حائز على جائزة جرامي، ويتميز بصوته الذي يمكنه أداء العديد من الأنواع الفنية، والذي أسهم في رسم ملامح مشهد موسيقى الآر آند بي الحديثة وغيرها من الأنواع. ويمتلك ميغيل مسيرة حافلة بالأعمال الكلاسيكية والمبتكرة، والتي بدأها بألبومه الأول «أول آي وونت إز يو» والذي ضم أغاني مثل «شور ثينج»، والتي لا تزال تحظى بشعبية واسعة بعد أكثر من عقد من الزمن.

وقالت راجات مالهوترا، شريك مهرجان سول دي إكس بي: «نسعى في سول دي إكس بي إلى تلبية تفضيلات جمهورنا العريض، ولذا يسرنا هذا العام استضافة النجوم كايترانادا وتايلا وميغيل على المسرح الرئيسي. يرتقي هذا الثلاثي المبدع بمشهد الموسيقى المعاصرة من خلال تقديم أجمل الألحان للجمهور».