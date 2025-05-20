جناح الإمارات في موسم «طانطان» يستقطب آلاف الزوار

استقطب جناح دولة الإمارات في موسم طانطان الثقافي الذي أقيم في المملكة المغربية خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري، آلاف الزوار من أبناء المغرب والسياح، وحظيت الفعاليات والمسابقات بأصداء إعلامية وشعبية وثقافية واسعة.

وقدم جناح الدولة الذي أشرفت عليه هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بصون التراث، تجربة غنية للجمهور سمحت له بالانفتاح على ثقافة أهل الإمارات وأسلوب حياتهم، عبر باقة من الفعاليات التي تعكس كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، إلى جانب استعراض الحرف والمسابقات التراثية والفنون الشعبية.

وأشاد عبد الله بطي القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، بالإقبال الكبير على جناح الإمارات.

وقال إن مشاركة دولة الإمارات تميزت بالتنوع من خلال تمثيل مظاهر التراث الإماراتي العريق، وتقديم عروض تراثية وثقافية تعكس التقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة.

بدوره، أثنى عبد الله العلوي، عضو مكتب الموكار (المؤسسة المنظمة لموسم طانطان)، على مشاركة الجناح الإماراتي، وقال إن الإمارات أصبحت شريكاً استراتيجياً أساسياً، ليس فقط في تنظيم الموسم، بل في عملية صون تجليات وتعابير عنصر الموروث الثقافي الصحراوي، ففي كل نسخة يشارك جناح الإمارات بفضاء تراثي مهم، يبرز من خلاله غنى وتعدد التراث الثقافي غير المادي للشعب الإماراتي الشقيق.