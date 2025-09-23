«مهرجان العين للكتاب» ينطلق 24 نوفمبر

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية الدورة الرابعة من «مهرجان العين للكتاب»، خلال الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر المقبل، في استاد هزاع بن زايد «العين سكوير»، وعدد من أبرز المواقع الثقافية في مدينة العين.

ويواصل المهرجان ترسيخ مكانة العين وجهةً متميزة للفعاليات الثقافية والأدبية. كما يشكل المهرجان منصة للاحتفاء بالكاتب والكتاب الإماراتيين، وإبراز المواهب في كافة أشكال الإبداع.

وقال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «لقد صار المهرجان نموذجاً بارزاً في كيفية استلهام مكونات الثقافة الإماراتية في منتجات إبداعية تحتفي بالكاتب والكتاب الإماراتي، وتدعم صناعة النشر، وتحتفي بالمواهب الشابة».

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة متنوعة ومتكاملة من الفعاليات المستلهمة من الذاكرة الثقافية لمدينة العين، وأنشطة أدبية، وفنية، وفكرية مصممة لتلائم جميع فئات المجتمع. كما يواصل المهرجان في دورته الجديدة مبادرته المميزة «ليالي الشعر، الكلمة المغناة»، التي تتماشى مع اهتمام دولة الإمارات بإرثها من الشعر الشعبي، الذي يعكس هوية التراث الإماراتي، وأصالته.