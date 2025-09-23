«يوم المجتمع».. مساحة إبداعية في «مركز الجليلة»

تجارب إبداعية وورش عمل تفاعلية مجانية يقدمها مركز الجليلة لثقافة الطفل، التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي لأفراد المجتمع كافة، عبر فعالية «يوم المجتمع» التي تنظمها بهدف دعم أصحاب المواهب الناشئة، وتمكين الأطفال من استكشاف روائع الفنون وجماليات الموسيقى والمسرح.

وتشهد الفعالية التي يستضيفها مركز الجليلة لثقافة الطفل في 27 سبتمبر الجاري، تنظيم 21 ورشة تفاعلية، تستهدف العائلات والأطفال ومحبي الفن، حيث سيكون رواد المركز على موعد مع سلسلة من الأنشطة التفاعلية.

في المقابل، ستتيح الفعالية للزوار فرصة تعلم طرق التعامل مع الطين وتشكيله وصناعة قطع خزفية، إلى جانب اختبار متعة العزف على الآلات الموسيقية. وتشمل الأجندة أيضاً جلسة «الوعي الإبداعي»، كما سيتمكن الأطفال من اكتشاف أساسيات اللغة البصرية بطرق ممتعة، وابتكار أعمال فنية مميزة من خلال مشاركتهم في تجربة «صب الألوان»، في حين سيستمتع الصغار برفقة عائلاتهم بمجموعة من الألعاب التفاعلية، إضافة إلى تشكيلة من ورش الطهي. وسيحظى رواد «الجليلة لثقافة الطفل» بفرصة المشاركة في إنجاز «جدارية المجتمع».