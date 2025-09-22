16 متأهلاً إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات بطولة فزاع لليولة الـ25

اختتمت بنجاح الجولات التأهيلية للمرحلة الأخيرة من تصفيات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الحادية والعشرين من برنامج الميدان، اللذين ينظمهما مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث أسفرت النتائج عن تأهل 16 يوّيلاً بالإضافة إلى اسمين للاحتياط، قدموا من مختلف إمارات الدولة.

وجاءت العروض التي شهدتها القرية التراثية بالقرية العالمية لتؤكد المكانة المميزة لهذه البطولة، إذ قدم المشاركون أداءً لافتاً، في أجواء عكست عمق الارتباط بالتراث الإماراتي وحجم الشغف الذي تحظى به البطولة بين أبناء الوطن.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إقامة التصفيات في وقت مبكر عن انطلاقة البطولة تمنح اللجنة المنظمة فرصة مثالية لتجهيز اليويلة وإعدادهم وفق أعلى المستويات، مع إتاحة المجال أمامهم لصقل مهاراتهم وخوض التدريبات المطلوبة استعداداً للتحديات التراثية المتنوعة التي تتميز بها البطولة الأعرق على جدول بطولات فزاع.

وأضاف الخاصوني: شهدنا خلال التصفيات مستويات ملفتة من المشاركين، تعكس جدية التحضير وروح المنافسة العالية لديهم، وهو ما يبرهن نجاح البطولة في استقطاب مواهب واعدة، بفضل تنوع المنافسات التي فتحت الباب لمشاركة أوسع.

وأعرب مدير إدارة بطولات فزاع عن فخره بالحضور الكبير لأبناء الإمارات من مختلف المناطق، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس حرصهم على التمسك بموروثهم الشعبي الأصيل، وإصرارهم على حمل رسالة التراث الوطني وتعزيز الهوية الإماراتية.

وشهدت التصفيات تأهل كل من: الكيبالي راشد الكيبالي، مبارك محمد الشامسي، مطر محمد دلوان الكتبي، حميد سعيد الرزي، حمدان ظافر الأحبابي، سالم فيصل الحوز، صالح حمد المنهالي، عبيد حميد بالركاض آل علي، محمد سعيد الشحي، محمد سعيد المهيري، منصور محمد الأحبابي، أحمد راشد بالقوبع المنصوري، نهيان مسري بالجافلة المنصوري، أحمد حسن اليماحي، أحمد علي الحبسي، سالم علي الشباني الكتبي.

من جانبه، أعرب اليويل أحمد علي الحبسي عن سعادته الغامرة بالتأهل، مؤكداً التزامه بملاحظات لجنة التحكيم والبرنامج التدريبي المخصص، وقال: أشعر بحماس كبير لمواصلة المشوار والوصول إلى مراحل متقدمة من البطولة التي تعني الكثير لكل مشارك، حلمي أن أتوج بلقب فارس الميدان، لكن ذلك يتطلب مضاعفة الجهد والتدريب الجاد، وخصوصاً مع قوة المنافسة التي شهدناها في التصفيات.

وتنطلق أولى حلقات برنامج الميدان 21 في 7 نوفمبر المقبل من قلعة الميدان بنادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، حيث يدخل المتأهلون برنامجاً تدريبياً مكثفاً يشمل فقرات متعددة مثل عدّ القصيد، سباق الهجن، السباحة، والرماية، تمهيداً لانطلاق واحدة من أبرز المنافسات التراثية على مستوى الدولة والمنطقة.