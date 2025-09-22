دينيس شميلز.. تصوير الطبيعة التي لا نعرفها!

المصور وصانع الأفلام الألماني «دينيس شميلز» يتقن هواية صعبة وخطرة، وهي السفر لأماكن لم يسبق لأحد حفظها بين إطارات الفوتوغرافيا، ليلتقط لها صوراً مدهشة ويتشاركها مع العالم، مُؤكِّداً أن هناك مشاهد طبيعية غير مكتشفة.. وأن الكوكب الذي نعيش عليه يستحق المزيد من الاهتمام.

«شميلز» وهو أحد أبرز أعضاء لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشرة من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، فنانٌ تشكيليّ وصانع محتوى يعكس في تصويره وصناعة أفلامه شغفاً عميقاً بالطبيعة ورواية القصص. مدفوعاً بحبه للحياة البرية والنائية، يسافر دينيس إلى أبعد بقاع الأرض، ملتقطاً صوراً مؤثّرة تُثير الرهبة والعاطفة. صوره الآسرة لأنتاركتيكا التي يصفها بـ«نهاية العالم»، دليل على قدرته على تحويل جَمَاليات الطبيعة إلى سردياتٍ بصريةٍ مؤثّرة.

أعمال «شمليز» حازت تقديراً عالمياً، بما في ذلك عرض رموزه غير القابلة للاستبدال (NFTs) على شاشات تايمز سكوير الشاهقة. وقد أصدر ثلاثة تقويمات فوتوغرافية نَفَدَت جميع نسخها، ويعمل حالياً على كتابٍ فوتوغرافي يُجسِّد الجودة السينمائية لأفلامه في صورٍ ثابتة.

وبالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافي، يواصل دينيس إنتاج أفلام قصيرة لجمهوره على يوتيوب وفيميو، وقد عُرض العديد منها في مهرجانات سينمائية دولية. إن فوزه الأخير بجائزة أفضل فيلم سفر في مهرجان كان السينمائي العالمي، يؤكّد مهارته كراوٍ ماهر للقصص. إن لقطاته وأفلامه يُبرزان جَمَال عالمنا وهشاشته وحاجته للمزيد من العناية والاهتمام.

فلاش

ما نعرفه عن كوكب الأرض.. لا يكفي!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae