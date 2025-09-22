بطل خارق في أوبرا نيويورك

تفتتح دار «متروبوليتان أوبرا» المرموقة في نيويورك موسمها بعملٍ يتمحور على أحد أبطال الشرائط المصوّرة الخارقين، قبل أن تستضيف ممثلة من مسلسل «غرايز أناتومي»، في إطار سعيها إلى عصرنة برنامجها.

ويُستهل الموسم بعمل يحمل عنوان «ذي أميزينغ أدفنتشرز أوف كافالييه أند كلاي»، وصفه التينور مايلز ميكانين الذي يؤدي الدور الرئيسي فيه بأنه «أوبرا من القرن الحادي والعشرين، بقصص نرغب بسماعها اليوم، وتؤثر في حياتنا».

وتروي هذه الأوبرا المُقتبسة من رواية حائزة جائزة «بوليتزر» عام 2001 للكاتب الأمريكي مايكل تشابون، قصة ابنَي عم، أحدهما فرّ من الاضطهاد النازي في براغ والآخر يستضيفه في بروكلين، يؤلفان كتاب شرائط مصوّرة عن بطل خارق.

وقال مؤلّف العمل الملحّن الأمريكي مايسون بايتس المعروف بمقطوعاته التي تجمع بين الموسيقى السيمفونية والإلكترونية «لا نزال نبدي ترحيباً بالأبطال الخارقين».

ومن أبرز نشاطات «متروبوليتان أوبرا» في عامها الـ 142، مشاركة الممثلة ساندرا أو، التي برزت في مسلسلي «غراير أناتومي» و«كيلينغ إيف» في بطولة أوبرا «ابنة الكتيبة» لغايتانو دونيزيتي في أكتوبر المقبل.