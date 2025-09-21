«مرايا الشعر» على طاولة نقاش النادي الثقافي العربي

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، جلسة نقاشية حول كتاب «مرايا الشعر.. في السجايا ومكارم الأخلاق»، للدكتور محمد عبدالقادر سبيل، الصادر عن دائرة الثقافة في الشارقة، وتحدث في الأمسية إلى جانب المؤلف، كل من الإعلامي محمد بابا حامد، والكاتب عمرو منير دهب، وذلك بحضور الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي، وجمع من المثقفين ومحبي الأدب.

استهل محمد بابا حامد الجلسة بتقديم نبذة عن الكتاب ومؤلفه، فقال إن «مرايا الشعر.. في السجايا ومكارم الأخلاق»، للدكتور محمد عبد القادر سبيل، يتناول الأخلاق في التراث الشعري العربي، كقيم ورسالة، وقد رتب الأخلاق حسب أهمية كل خلق لدى العرب». وقال عمرو منير دهب، إن مؤلف الكتاب انتبه إلى أن الشعر ليس ديوان العرب ومرآة حياتهم فحسب، بل هو مشكّل أساس لقيمهم ووجدانهم.

وتحدث مؤلف الكتاب، د. محمد عبدالقادر سبيل، عن كتابه، واستهله بالإشارة إلى تاريخ كتب المختارات الشعرية، وأولها كتاب «المفضليات» للمفضل الضبي، ثم «الأصمعيات» لـلأصمعي، ثم «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي، ثم كتاب «الحماسة» لأبي تمام، مضيفاً: «ونحن بكتابنا هذا (مرايا الشعر: في السجايا ومكارم الأخلاق) على الدرب ذاته نسير».