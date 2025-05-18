إشادة دولية بجناح الإمارات في طانطان لتجسيده التراثي الشامل

ط أكد وفد من أعضاء البعثات الدبلوماسية ومنظمة اليونسكو المعتمدين في المملكة المغربية، أن مشاركة دولة الإمارات المستمرة في موسم طانطان تسهم في إثراء فعاليات هذا الحدث الثقافي البارز.

وأشاد الوفد بالتنظيم المميز لجناح دولة الإمارات في موسم طانطان، وشموليته وتنوع فعالياته ومسابقاته، وحرصه على جمع مختلف العناصر المرتبطة بصون التراث غير المادي والحفاظ عليه، مؤكدا أن دولة الإمارات تعد نموذجا عالميا رائدا في التنوع الثقافي.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لجناح دولة الإمارات المشارك في فعاليات الدورة الـ 18 لموسم طانطان الثقافي المقام في مدينة طانطان بالمملكة المغربية، حيث كان في استقباله سعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في هيئة أبوظبي للتراث، وعدد من مسؤولي وموظفي الهيئة.

واطلع الوفد على أركان الجناح المختلفة، ومنها معرض الصور الذي يجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، إلى جانب ركن التراث البحري، والأزياء التراثية، والصناعات التقليدية، والمجلس، والمأكولات الشعبية، والألعاب الشعبية، بالإضافة إلى ركن القهوة العربية والشاي المغربي (الأتاي).

واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول المعروضات المتنوعة التي تعكس الموروث الحضاري والثقافي لدولة الإمارات، وتابع جانبا من الفعاليات والمسابقات التراثية التي أُقيمت في ساحة الجناح.

وفي ختام الزيارة، وجه أعضاء الوفد الشكر للقائمين على تنظيم الجناح، معربين عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظوا به.