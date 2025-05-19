لقطاتٌ متفوِّقة في تغذية المُخيّلة

وكأنها لقطةٌ من مُخيّلة شاعرٍ في ذروة انسجامه الأدبي.. ورحلاته الذهنية السحرية التي يُغذّيها من رصيده البصري.. ليرسم بها لوحاتٍ فائقة الإبداع والدهشة والابتعاد عن سقف توقعات الاعتياد والتكرار. هل جَالَ بخيالك مشهدٌ ترى فيه نفسك على سطح القمر تتابع غروب الشمس؟

للوهلة الأولى ستعتقد أن هناك خطأ منطقيّاً في ترتيب الجملة! ولدى الوهلة الثانية أو الثالثة ستلاحظ انسياب مشاعر جديدة داخلك وكأنك تشاهد لوحة تضاهي أروع ملامح الأساطير الخيالية جَمَالاً! لكنها في الواقع صورة فوتوغرافية ضمن مجموعة من الصور التي التقطتها مركبة «بلو غوست» لدى تنفيذها مجموعة من المهام لصالح وكالة «ناسا» في مارس الماضي. وكانت شركة «فايرفلاي إيروسبيس» الأمريكية مصدراً لمجموعةٍ من اللقطات الرائعة من المركبة، والتي انتشرت على العديد من المنصات ووكالات الأنباء العالمية.

في الصورة المُختارة نرى الشمس ظاهرة بعدما نزلت تماماً تحت الأفق، بينما ظلَّ وهجها لامعاً يضيء سطح القمر! «بلو غوست» خلال مهمتها جَمَعَت بيانات علمية استثنائية ستعود بالنفع على البشرية لعقودٍ قادمة.

وعلى الضفة الأخرى من القصة، كان هناك تفاعلات فنية وشعرية وأدبية وتناولات إبداعية للصورة من خلال مجتمعات المصورين والمهتمين بالفنون البصرية على منصات التواصل الاجتماعي، ومن ضمن التناولات والتعليقات والأحاديث عن الصورة، كان هناك إجماع على تأثير الصورة على الخيال البشري، عند تحويل بعض مُنتجاته إلى أصل بصري ملموس، الأمر الذي يؤدي مهام التمرينات الرياضية للعقل وقدرات التخيّل على تصميم مشاهد متجدِّدة، وبالتالي قدرة لا محدودة على ابتكار العجائب.



فلاش

كيف سيكون منظر غروب الشمس من سطح المريخ؟!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

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