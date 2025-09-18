دبي تحتضن «الفن الطلابي السنوي» نوفمبر المقبل

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن دعمها للنسخة الخامسة من «معرض الفن الطلابي السنوي»، أكبر مهرجان فني للطلاب في منطقة الخليج، والذي تنظمه مجموعة فنون ومركز عقول الشباب الإبداعية، بهدف دعم أصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من عرض إبداعاتهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى تعزيز الابتكار، وجعل الفن في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وستشهد نسخة المعرض الخامسة، التي ستقام يومي 1 و2 نوفمبر المقبل في دبي تحت شعار «نحن واحد»، تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية والعروض الفنية التي تتناول موضوعات الوحدة والاستدامة، إلى جانب جلسات الرسم الحي والسرد القصصي، كما ستتضمن الفعالية الكشف عن تركيب فني تعاوني ضخم، وإطلاق مسابقة «معركة الفرش – الناشئون» التي تتيح للطلبة فرصة إبراز مهاراتهم، ما يعكس أهمية المهرجان ودوره في تحفيز روح الابتكار لدى الشباب، والاحتفاء بالفردية واحتضان قيم الشمول والتعاطف والتناغم.

ومع دخوله عامه الخامس، نجح المعرض في التحول إلى منصة رئيسة لاحتضان أصحاب المواهب الشابة من مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم، وعرض أعمالهم الفنية، والتواصل مع الفنانين، وبناء شبكة علاقات مع أعضاء المجتمع الإبداعي، ودعت مجموعة فنون ومركز عقول الشباب الإبداعية، بقيادة المؤسِّستين شيبا خان وفَرح خان، جميع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور والمدارس ومحبي الفن والمجتمع إلى الانضمام للمعرض، الذي يحظى بدعم من «يونغ تايمز» وبشراكة إعلامية مع صحيفة «خليج تايمز».

وبفضل الدعم المتواصل من «دبي للثقافة» والشركاء، يسهم معرض الفن الطلابي السنوي في تمكين أصحاب المواهب الناشئة، وتعزيز قدرة الفن على توحيد المجتمعات، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.