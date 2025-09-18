«سول دي إكس بي» في 12 ديسمبر.. حوارات وموسيقى وتجارب

أعلن مهرجان «سول دي إكس بي» عن عودته إلى حي دبي للتصميم في نسخته الثالثة عشرة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، حيث سيقدم الحدث على مدار ثلاثة أيام برنامجاً غنياً بالعروض الموسيقية العالمية والإقليمية والحوارات الملهمة والبطولات الرياضية، إلى جانب تجارب مميزة في عالم الأزياء والمأكولات والفنون.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، رسخ مهرجان «سول دي إكس بي» مكانته ملتقى ثقافياً عالمياً، وأحد أبرز فعاليات دبي التي تجمع تحت مظلتها جمهوراً متنوعاً من مختلف أنحاء العالم. ويعود مهرجان سول دي إكس بي هذا العام ليكون جزءاً من مهرجان دبي للتسوق، الذي يقام من 5 ديسمبر حتى 11 يناير المقبلين، محتفياً بـ 38 يوماً من الفعاليات التي تغمر دبي بأجواء استثنائية من التسوق والترفيه والجوائز والأنشطة العائلية.

وشهدت دورة العام الماضي مشاركة أسماء لامعة في عالم الموسيقى، من بينهم النجم الفائز بجائزة غرامي جيمس بليك، ونجمة الأفروبـيتس تمز، وفرقة «ذا جوي» من جنوب أفريقيا، ومنسق الأغاني العالمي نورياه، ومغني الراب الأمريكي «جيه.آي.دي»، إلى جانب الموهبتين الصاعدتين «هيف آبي» و«توليت».

واستضاف المهرجان خلال 13 عاماً نخبة من المبدعين العالميين مثل وو تانغ كلان، وناز وجورجا سميث وستورمزي وهيروشي فوجيورا وبترا كولينز وسكوتي بيبن، فيما سيتم الإعلان قريباً عن أبرز النجوم المشاركين في دورة هذا العام.

ويمثل البرنامج الفني أحد أعمدة المهرجان، كما تشكل تجارب العلامات التجارية العالمية والإقليمية ركيزة أساسية في تميز المهرجان وجذب جماهيره، فبدءاً من عروض الطعام ووصولاً إلى عالم الأزياء، تتعاون هذه العلامات المرموقة على إطلاق مفاهيم مبتكرة ومنتجات حصرية لأول مرة أمام الجمهور.

ويحظى المهرجان بدعم الشريك الاستراتيجي «زوروا دبي» والشريك الرسمي للحدث حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وهو مركز عالمي للفنون والتصميم والإبداع. ومع هذا الدعم القيم، يعد المهرجان جمهوره لهذا العام برحلة غنية ومتكاملة، تجمع بين الموسيقى والأزياء والفنون والرياضة والمأكولات ضمن برنامج مصمم بعناية.