محمد الشرقي: مكتبة محمد بن راشد تثري الحراك الثقافي

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة «مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم»، خلال زيارة سموه مقر المكتبة بإمارة دبي. وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة يرافقه معالي محمد أحمد المر في أقسام المكتبة، واطلع سموه على معرض ذخائر المكتبة، الذي يضم مجموعة فريدة من مختلف المقتنيات النادرة والذخائر النفيسة من التراث والأدب العربي الإسلامي والعالمي، علاوة على مجموعات نادرة من الكتب والمخطوطات والأطالس والوثائق القديمة.

وأشاد سموه بجهود القائمين على مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم تعزيزاً لدورها الكبير في تطوير قطاع الثقافة بالدولة عبر الأنشطة والمشاريع الثقافية المتنوعة. حضر الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور محمد سالم عبيد المزروعي، وجمال الشحي، أعضاء مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.

كما زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، متحف المرأة بدبي، بحضور الدكتورة رفيعة غباش، مؤسِّسة المتحف. واطلع سموه خلال الزيارة على أقسام المتحف الذي يستعرض قصص حياة نساء من مجتمع دبي والإمارات، وسِيرهن الشخصية وإنجازاتهن المجتمعية والوطنية.

وأشاد سموه بفكرة متحف المرأة، وجهود الدكتورة رفيعة غباش وفريق عمل المتحف في حفظ وتوثيق وإبراز الجوانب الاجتماعية للمرأة في تاريخ الإمارات، وتأثيرها في مختلف مجالات الحياة، وتسليط الضوء على سِير حافلة بالعطاء والإنجازات لعدد من نساء دبي والإمارات.

وتضمنت زيارة سموه معرض الفنانات المقام في المتحف، وزيارة المعرض الذي يحتوي على سرد مادي يهدف إلى التعريف بتاريخ نساء دولة الإمارات في مجال السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والجمعيات النسائية، وقاعة امرأة من دبي: عوشة بنت حسين.

كما تضمنت الزيارة عرض فيلم من كتابة وإخراج الدكتورة رفيعة غباش عن إمارة دبي، والمرأة في الستينيات، والتعليم، إلى جانب زيارة قاعة مخصصة لأشعار الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي. حضر الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.