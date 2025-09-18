تكريم فائزي «ابتكار الشباب» في ختام «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية»

في ختام فعاليات الدورة الرابعة من «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» في أبوظبي 2025، أُعلن عن الفائزين بجائزة «ابتكار الشباب»، المنظمة من قبل مركز أبوظبي للغة العربية بدعم من أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

حضر حفل توزيع الجوائز الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وأعضاء لجنة التحكيم، وهم: محمد علاء الدين، رئيس مهندسي الحلول من شركة أمازون، والدكتورة هنادة طه، أستاذة اللغة العربية ومديرة مركز اللغة العربية للبحوث والتطوير في جامعة زايد، والأستاذة سارة صدوق، مديرة الابتكار في شركة «إنتربرينور».

وقال الدكتور علي بن تميم: «إن جائزة الابتكار -ضمن برنامج كونغرس الشباب- منصة تستهدف تمكين الجيل الجديد، وتوجيه طاقاته الإبداعية في خدمة اللغة العربية وصناعاتها المستقبلية».

وأضاف: «هذا توجه ينبغي أن تتضافر من أجله جميع الجهود؛ فهو استثمار استراتيجي يُثري الصناعات الإبداعية العالمية بذخائر الإبداع العربي، ويمد جسوراً قوية نحو مستقبل يصنعه شباب مسلح بمعرفة حقيقية بمدى عمق لغته، وثقافته، وما تزخر به من خيال، وجمال، وعلم، وفكر، وأدب، وفلسفة، وفن».

وذهبت الجوائز إلى 6 مشروعات في فئتي طلاب الجامعات وروّاد الأعمال الشباب؛ وكانت جائزة المركز الأول في فئة طلاب الجامعات من نصيب مشروع «بيان»، وهم مجموعة من الشباب أنشؤوا منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تعليم الكلمات العربية، في حين ذهبت جائزة المركز الثاني إلى الطالبة مريم حامد محمود، عن مشروع «التراث في الواقع الافتراضي»، في حين حصلت الطالبة سارة محمد الغافري، على المركز الثالث عن مشروع «صوت التراث».

أما فئة رواد الأعمال الشباب، فقد نال المركز الأول كل من: أروى عبود، وسارة علام، ومارية بن خليفة عن مشروع «كتابي صديقي مع الذكاء الاصطناعي»، في حين فازت بالمركز الثاني المهندسة الكيميائية هند النهدي، عن مشروع «دقيقة». وذهب المركز الثالث إلى كريستيان خيرالله، الشريك المؤسِّس والرئيس التنفيذي لشركة «آراليكتس»، عن مشروع «مكنونة».

كما استطاع جميع المشاركين في الجائزة التفاعل مع خبراء متخصصين من أنحاء العالم بما يسهم في تمكين المواهب الشابة وتعزيز منظومة ريادية تتيح لهم التواصل مع الأسواق العالمية، واستثمار إبداعاتهم عبر بناء شبكة علاقا مع خبراء وشركات رائدة في الصناعات الإبداعية.