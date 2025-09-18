«الأيام الثقافية الكويتية الإماراتية».. فنون تعزز روابط الأخوّة

انطلقت أول من أمس فعاليات «الأيام الثقافية الكويتية الإماراتية 2025»، التي تقام في المسرح الوطني بأبوظبي، بالتعاون بين وزارة الثقافة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت، وذلك احتفاءً باختيار الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025.

ويرأس الوفد الكويتي المشارك في الفعاليات سعد العنزي، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويضم الوفد أكثر من 20 مشاركاً من الفرقة الشعبية، إلى جانب ثمانية إداريين.

حضر حفل الافتتاح الرسمي معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، والسفير جمال محمد الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة، وعدد من كبار الشخصيات. وتضمن الحفل افتتاح المعرض التشكيلي ومعرض الإصدارات والصور، إضافة إلى عرض للفرقة الشعبية الكويتية، وفيلم وثائقي قصير عن العلاقات الإماراتية الكويتية، ثم ندوة قدمها الدكتور محمد البغيلي.

وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، أن اختيار الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025 يعد اعترافاً مستحقاً بدورها التاريخي في تنمية المشهد الثقافي العربي، من خلال مؤسساتها الرائدة، ومثقفيها، وفنانيها، وإنتاجها المعرفي والإبداعي الثري الذي وصل إلى كل بيت عربي.

وأشار في هذا السياق إلى أن العلاقة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، متجذرة في التاريخ، وراسخة في وجدان الشعبين، ومدعومة بإرادة سياسية حكيمة تؤمن بأن حاضر الوطن ومستقبله يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وفي فكره، وهويته، وقيمه.

بدوره، أكد السفير جمال محمد الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة، في كلمته في الافتتاح، أن هذه الفعالية تجدد روح التواصل وتعمق أواصر الأخوة الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات تمتد جذورها إلى الماضي ويشهد حاضرها شراكات متينة وتعاوناً مثمراً في شتى المجالات.

وأشار الغنيم إلى أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 يعكس دورها الريادي في تعزيز الحراك الثقافي والإعلامي على المستويين الإقليمي والعربي، مؤكداً التزام المؤسسات الثقافية الكويتية العريقة مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومعارض الكتاب والمهرجانات المسرحية والفنية بمواصلة هذا الدور. وشدد السفير الغنيم على أن هذه الأيام الثقافية ستكون محطة مضيئة في سجل العلاقات الأخوية المتميزة بين الكويت والإمارات.

من جانبه، أكد سعد العنزي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت علاقات أخوية متينة منذ القدم عززتها روابط القربة ووحدة اللغة والدين والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة. وأفاد أن الاحتفال بالإرث الثقافي الكويتي في الإمارات يشكل احتفاءً بقصة نجاح مشتركة.