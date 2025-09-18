«الأيام الثقافية الكويتية الإماراتية».. فنون تعزز روابط الأخوّة

ويرأس الوفد الكويتي المشارك في الفعاليات سعد العنزي، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ويضم الوفد أكثر من 20 مشاركاً من الفرقة الشعبية، إلى جانب ثمانية إداريين.
وأشار في هذا السياق إلى أن العلاقة بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، متجذرة في التاريخ، وراسخة في وجدان الشعبين، ومدعومة بإرادة سياسية حكيمة تؤمن بأن حاضر الوطن ومستقبله يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وفي فكره، وهويته، وقيمه.
بدوره، أكد السفير جمال محمد الغنيم، سفير الكويت لدى الدولة، في كلمته في الافتتاح، أن هذه الفعالية تجدد روح التواصل وتعمق أواصر الأخوة الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تربطهما علاقات تمتد جذورها إلى الماضي ويشهد حاضرها شراكات متينة وتعاوناً مثمراً في شتى المجالات.
وأشار الغنيم إلى أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي لعام 2025 يعكس دورها الريادي في تعزيز الحراك الثقافي والإعلامي على المستويين الإقليمي والعربي، مؤكداً التزام المؤسسات الثقافية الكويتية العريقة مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومعارض الكتاب والمهرجانات المسرحية والفنية بمواصلة هذا الدور. وشدد السفير الغنيم على أن هذه الأيام الثقافية ستكون محطة مضيئة في سجل العلاقات الأخوية المتميزة بين الكويت والإمارات.
من جانبه، أكد سعد العنزي، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت علاقات أخوية متينة منذ القدم عززتها روابط القربة ووحدة اللغة والدين والتاريخ المشترك والمصالح المشتركة. وأفاد أن الاحتفال بالإرث الثقافي الكويتي في الإمارات يشكل احتفاءً بقصة نجاح مشتركة.