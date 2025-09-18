موسم دبي أوبرا 2025 - 2026 يعزز مكانة الإمارة عاصمة إبداع عالمية

كشفت دبي أوبرا عن موسمها المرتقب لعامي 2025 - 2026 في حفل افتتاح استثنائي جمع نخبة من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وأبرز الشخصيات الثقافية، وضيوفاً مميزين.

وبدأت الأمسية بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، من قبل معهد الموسيقى العربية، تلاه أداء للثنائي الشهير «O, soave fanciulla» من أوبرا La Bohème لبوتشيني، قدّمه عازفون منفردون من دار الأوبرا الوطنية المجرية التي ستقدّم أول عروض الموسم.

وشكّلت هذه اللحظات انطلاقة لبرنامج يمتد على مدار عام كامل، يهدف إلى ربط الثقافات والأجيال والمنصات العالمية، والاحتفاء بقوة الفنون الأدائية في الإلهام وبناء جسور التواصل.

يمتد الموسم الفني لدبي أوبرا، في هذا العام ليشمل طيفاً واسعاً من الأنماط الفنية، في احتفاء حقيقي بهوية دبي العالمية. ويؤكد كل عرض مكانة دبي أوبرا كوجهة رائدة للفنون الأدائية في دولة الإمارات، من خلال برنامج يتسم بالتميز الفني والتنوع، ليجعل من دبي أوبرا بيتاً حقيقياً للثقافة ومنصة للإبداع العالمي.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تجسّد دبي أوبرا التزامنا بالتميّز الفنّي، فهي أحد أبرز المعالم للثقافة والفنون واستضافة الفعاليات المتنوّعة في المدينة.

وإنّنا على ثقة بأنّ الموسم الجديد سيكون زاخراً بالأنشطة والحفلات والعروض العالمية، والتي تسهم بدورها في تعزيز مكانة دبي الثقافية والإبداعية، لا سيما وأنّ فريق دبي أوبرا يسعى إلى تقديم برنامج متنوّع يلبّي تطلّعات سكّان وزوّار الإمارة على حدّ سواء، بما في ذلك العروض الكوميدية، والفعاليات المتميّزة باللغة العربية، إلى جانب المسرحية الغنائية المرتقبة «ويكيد»، والتي ستعرض للمرّة الأولى في المنطقة.

وتابع: تنسجم هذه الفعاليات مع النسيج الثقافي والإنساني المتنوّع لمدينة دبي بوصفها ملتقى لكل شعوب الأرض، إلى جانب دورها المهم في دعم النمو السياحي والاقتصادي في الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات العالمية، وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

بدورها، قالت شيماء راشد السويدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون بدبي: يمثل كل موسم في دبي أوبرا منصة يلتقي فيها الإبداع العالمي مع المواهب المحلية. ومن خلال دعم هذه المنصة، نعمل على ضمان استمرار الفنون الأدائية في إلهام الناس وربطهم وإثراء حياتهم، مع ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع.

وقال الدكتور باولو بيتروشيلي، مدير دبي أوبرا: مع هذا الموسم الجديد، تجدد دبي أوبرا التزامها بالتميز الفني والدور التحويلي للثقافة في تشكيل المجتمع. وباعتبارها المؤسسة الرائدة للفنون الأدائية في المدينة، تقدم عروضاً رفيعة المستوى تمثل نقطة التقاء بين التقاليد والابتكار، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بأرقى أشكال الإبداع العالمي. ومن خلال ذلك، نطمح إلى إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتعزيز الحوار، وإطلاق العنان للخيال، وتعميق التقدير للفنون كقوة أساسية للتقدم والتنوير.

وأعلنت دبي أوبرا شراكتها مع بنك HSBC كأحدث شريك رسمي لها، إذ تجمع هذه الشراكة بين مؤسستين رائدتين تلتزمان بالتميز، وتهدف إلى خلق فرص فريدة لربط الجماهير بأفضل ما يقدمه العالم في مجالات الموسيقى والثقافة والعروض الحية.

كما أعلنت دبي أوبرا عن شراكاتها مع مجموعة من الجهات المهمة في هذا الموسم، والتي تعزز الحراك الثقافي.

وتتصدر أبرز عروض الموسم أوبرا بوتشيني «La Bohème»، من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، إذ تروي القصة الخالدة لرودولفو وميـمي، الحبيبين الشابين في باريس في القرن التاسع عشر. وتقدّمها دار الأوبرا الوطنية المجرية في نسخة كلاسيكية تعود لعام 1937 من إخراج كالمان ناداسدي، ولا تزال تحتفي بها لصدقها وعمقها العاطفي وموسيقاها الخالدة. وهناك أيضاً، عرض «Tamerlano»، من 10 إلى 11 يناير 2026.

وبالنسبة للباليه والرقص، تبرز «Swan Lake»، من 25 إلى 28 سبتمبر 2025. كما تحتضن الأوبرا عرض «Roberto Bolle & Friends»، في نوفمبر 2025، بأمسية استثنائية من تصميم نجم الباليه العالمي روبرتو بولّي، وتضم نخبة من نجوم الباليه العالميين في مزيج من الروائع الكلاسيكية والأعمال المعاصرة.

وتقام في 21 سبتمبر 2025 أمسية استثنائية لأعمال بيتهوفن الخالدة: السيمفونية الخامسة والكونشيرتو الإمبراطور. إذ تؤديها أوركسترا دار الأوبرا الوطنية المجرية مع عازفة البيانو الموهوبة آنا تسيبولييفا.

كما يقام احتفال بمرور 10 أعوام على تأسيس دبي أوبرا، بمشاركة عمالقة الأوبرا مثل خوسيه كاريراس، بلاسيدو دومينغو، والسوبرانو هيبلا غيرزمـافا، في أمسية تمزج بين الأوبرا والزّارزويلا وعروض برودواي.

وفي 26 مارس 2026، تقام حفلة موسيقية لعازفة البيانو العالمية يوغا وانغ، وعلى صعيد المسرحيات الموسيقية، تحتضن دبي أوبرا، باقة من الروائع، بينها: «Grease» من 24 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025. ويضاف إلى ذلك عدد من الحفلات والعروض المتفردة.

تتمثل أبرز حفلات الموسيقى العربية بالتالي: نجوى كرم- 30 سبتمبر 2025، مروان خوري وفايا يونان- 1 أكتوبر 2025، زيد ديراني- 17 أكتوبر 2025، إليسا- 3 نوفمبر 2025، وائل جسار وعبير نعمة- 10 نوفمبر 2025، نصير شمّة- 29 نوفمبر 2025، فراج سليمان- 8 ديسمبر 2025، هاني شاكر ومي فاروق- 23 ديسمبر 2025، عمر خيرت- 24 ديسمبر 2025، خالد عبدالرحمن- 4 يناير 2026.

وعلى صعيد الكوميديا تحتضن دبي أوبرا، عروض مهرجان دبي للكوميديا، من 3 إلى 12 أكتوبر 2025، والذي يجمع أكثر من 200 جنسية تحت راية الضحك بمشاركة نجوم عالميين ومحليين. ومنه أبرز العروض: روب بيكيت 22 يناير 2026، «خيال سهرة» من 11 إلى 12 نوفمبر 2025.