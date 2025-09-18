العثور على سفينة غرقت قبل 140 عاماً

عثر باحثون أمريكيون، أخيراً، على سفينة غرقت قبل 140 عاماً في بحيرة ميشيغان الأمريكية، وفقاً لما نقلته وكالة «أسوشيتيد برس»، عن تقرير جمعية «ويسكونسن» التاريخية ورابطة أبحاث الآثار تحت الماء. وقد اكتشف فريق بايود السفينة «أف جي كينغ»، بالقرب من مدينة بايلس هاربر، وهي سفينة شحن شراعية ثلاثية الصواري يبلغ طولها 43.89 متراً، بنيت عام 1867 في مدينة توليدو بولاية أوهايو لنقل الحبوب وخام الحديد.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن الجمعية والرابطة، إن السفينة الشراعية واجهت عاصفة في عام 1886 أثناء نقل خام الحديد من مدينة إسكونابا إلى شيكاغو. وأشار الباحثون إلى أنهم كانوا يحاولون اكتشاف السفينة منذ سبعينيات القرن الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن «أف جي كينغ»، غرقت في 15 سبتمبر 1886، عندما كانت تنقل خام الحديد من إسكونابا في ولاية ميشيغان إلى شيكاغو.