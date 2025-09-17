«دبي للثقافة» تكلل ختام مخيماتها الصيفية بنجاحات نوعية

حققت المخيمات الصيفية التي نظمتها هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جميع أصولها ومواقعها المختلفة، نجاحاً لافتاً، حيث تمكنت من استقطاب 758 طفلاً ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 و14 عاماً، شاركوا في أنشطة وبرامج المخيمات، التي سجلت نسبة سعادة وصلت إلى 98 %، ما يعكس دورها كحاضنات إبداعية، تسهم في صقل شخصيات الأطفال، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، بما يواكب متطلبات المستقبل، وهو ما ينسجم مع مسؤوليات «دبي للثقافة» الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات الواعدة، وبناء أجيال مبتكرة ومبدعة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

ووفقاً لتقارير الهيئة، فقد استقطب مخيم مكتبات دبي العامة الصيفي، الذي أقيم تحت شعار «تراث وابتكار»، المئات من الأطفال الذين شاركوا في ورش العمل التي عُقدت في مكتبات المنخول، والطوار، والصفا للفنون والتصميم، والراشدية، وأم سقيم، وحتا العامة، إضافة إلى مركز البرشاء المجتمعي ومجلس المزهر، التابعين لهيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعت الهيئة من خلال الورش إلى تحفيز روح الابتكار في نفوس الناشئة، من خلال تعريفهم بتقنيات التصميم المستدام، وطرق إنشاء منازل ومدن ذكية باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، إلى جانب المشاركة في سباقات السيارات التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وابتكار تصاميم متفردة للأزياء التراثية، وتطوير روبوتات المحادثة، وكتابة القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما شهد اليوم الأخير من المخيم، تنظيم معارض تفاعلية خاصة، ضمت كافة أعمال الأطفال وإنتاجاتهم التي قاموا بإنجازها طيلة فترة مشاركتهم بالمخيم.

في حين خاض المشاركون في مخيم «مغامرة الآثار»، الذي استضافه متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، رحلة تفاعلية ممتعة في عالم التراث والآثار، استمتعوا خلالها بمجموعة فعاليات وأنشطة، أسهمت في تعزيز التفكير التحليلي، وتحفيز روح المغامرة والاكتشاف لديهم. كما شاركوا في ورش تعليمية، مكنتهم من استكشاف النقوش الصخرية، وطرق صب المعادن وأساليب استخدام أدوات التنقيب عن الآثار، ما منح الأطفال تجربة غنية، ساهمت في تعزيز فهمهم للهوية الوطنية بأسلوب ممتع وتفاعلي.

من جهة أخرى، منح مخيم مركز الجليلة لثقافة الطفل، الذي أقيم تحت شعار «عالم من الخيال»، الأطفال فرصة تعزيز قدراتهم التعبيرية والفنية، ضمن بيئة داعمة ومُلهمة، حيث شهد تنظيم مجموعة ورش تفاعلية، مكنت اليافعين من التعرف إلى أصول الفن التجريدي والتعبيري، وطرق تشكيل الطين باستخدام العجلة، إلى جانب تطوير مهاراتهم في الموسيقى، والتصوير الفوتوغرافي والسينمائي، وتصميم عروض مسرح الدمى، وصناعة أفلام الرسوم المتحركة.

أما مخيم متحف الاتحاد الصيفي، الذي أقيم تحت شعار «المرشد الثقافي المعتمد»، فقد ساهم عبر فعالياته في تعزيز مهارات القيادة والتواصل لدى الأطفال، ما أهلهم ليكونوا سفراء للثقافة المحلية، كما حصلوا أثناء مشاركتهم في المخيم على تجربة متكاملة، تعرفوا خلالها إلى حكاية تأسيس الدولة وتاريخها وثقافتها، وسيرة الآباء المؤسسين وإرثهم وإنجازاتهم، وخاضوا رحلة ثرية بالمعرفة والأنشطة المتنوعة، تعرفوا فيها إلى فنون الإرشاد الثقافي، وكيفية تنظيم الجولات في المتاحف.