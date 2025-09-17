«بغداد السينمائي الثاني».. الإبداع يتنفس في عاصمة الرشيد

انطلقت فعاليات مهرجان بغداد السينمائي الثاني، على قاعة مسرح المنصور في ساحة الاحتفالات ببغداد، وقدمت حفل الافتتاح الفنانة العراقية أسماء صفاء، والذي شهد عرض فيديوهات عن المهرجان بدورتيه الأولى في العام الماضي، والحالية، فضلاً عن لقطات من أفلام تشكل حلقات في سلسلة تاريخ السينما العراقية. احتفى المهرجان باللجان التحكيمية المؤلفة من فنانين ومخرجين ونقاد عراقيين وعرب، واستذكر المحتفلون الفنانين الراحلين هذا العام.. د. إقبال نعيم، وعباس الحربي، وسليمة خضير.

وقال وزير الثقافة، د. أحمد فكاك البدراني: «تفاصيل المهرجان صنعتها إرادة الفنانين، وأقول إن السينما ولدت مرة ثانية من رحم هذا المهرجان، ومبادرة دعم السينما، فقد أولى دولة رئيس الوزراء، اهتماما فائقاً بالسينما وعموم الثقافة وقطاعات الحياة»، لافتاً: «السينما ذاكرة الشعوب، تنقل تاريخ الشعوب بالصورة والصوت والحركة، مجسدة التواريخ والأحداث بماضيها؛ كي نعيش تلك اللحظة، أو نشف من خلالها ما سيكون.. هذا الفن الراقي والرائع والعالم المخملي، تصنعه أفكار تتوقد دائماً، مكرمة رئيس الوزراء للسينما تعيد الحياة إلى الفن، وهذا انعكس على الشباب، حيث نشأت سينما شبابية في بغداد ومحافظات العراق، أنجز السينمائيون الشباب أفلاماً جسدت ما عاناه العراق ضد الإرهاب».

من جانبه قال نقيب الفنانين مدير عام السينما والمسرح رئيس المهرجان، د. جبار جودي العبودي: «الأخوة صناع المواقف، نقف اليوم على مفترق إنساني ومبدئي خطير، فالسينما بكل تقنياتها وابتكاراتها، تقف اليوم مذهولة أمام الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الحبيب وتطاول مستمر على سيادة لبنان واليمن وقطر، إننا إذ ندين هذه الهمجية والبلطجة الدولية والإجرام، أدعوكم إلى مقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية، ونحث الجميع على إعلان موقف مبدئي، من هذه الجرائم النكراء»، مؤكداً: «لولا التدخل المباشر من لدن دولة رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد شياع السوداني، ما كان لنا أن نلتقي هاهنا اليوم».

وأعلن مدير المهرجان د. حكمت البيضاني، بدء الفعاليات، منطلقاً من تكريم رائدات السينما العراقية: خيرية المنصور، وزهرة الربيعي، وهناء محمد، وفاطمة الربيعي، وعواطف نعيم، وسوسن شكري، ود. سها سالم، وهند كامل، ود. شذى سالم، ود. ليلى محمد، وآسيا كمال، وأميرة جواد، وعواطف السلمان، ونسرين عبدالرحمن، وأثمار خضر، ورجاء كاظم.